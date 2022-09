Le lancement du OnePlus 10R Prime Blue Edition est prévu pour le 22 septembre

Le OnePlus 10R Prime Blue Edition annoncé la semaine dernière sera lancé le 22 septembre.

Quelque chose #De nulle part vient à votre rencontre pour vous offrir l’expérience smartphone que vous recherchiez depuis toujours ! Garder un œil sur @amazonIN en savoir plus! – OnePlus Inde (@OnePlus_IN) 18 septembre 2022

Comme prévu, la différence entre l’édition régulière et l’édition Prime n’est que cosmétique puisque la page promotionnelle pour ce dernier par Amazon.in sur son site Web révèle que le OnePlus 10R Prime Edition sera livré avec le SoC Dimensity 8100 Max, OxygenOS 12 et une configuration à trois caméras à l’arrière comprenant des unités macro 50MP primaires, 8MP ultra larges et 2MP.











OnePlus 10R Prime Blue Edition sera livré avec un appareil photo principal Dimensity 8100 Max et 50MP

La page promotionnelle mentionne également une batterie de 4 500 mAh et une charge de 150 W, mais elle note que cela est exclusif à la version 12 Go/256 Go du modèle Sierra Black. Il y a donc de fortes chances que le OnePlus 10R Prime Edition corresponde à la version 10R à charge plus rapide plutôt qu’à la version à batterie plus grande. Cela est en outre confirmé par l’affirmation d’Amazon selon laquelle le OnePlus 10R Prime Blue Edition sera livré avec “une charge incroyablement rapide”.









OnePlus 10R Prime Edition pourrait être livré avec une charge de 150 W

En attendant plus de détails sur les prix et la disponibilité du OnePlus 10R Prime Edition, vous pouvez lire notre examen pratique du OnePlus 10R 150W ici pour en savoir plus à ce sujet.