Le lancement du Motorola Razr 2022 et du X30 Pro reporté au 11 août

Motorola se préparait à annoncer ses téléphones pliables Razr 2022 et X30 Pro tant attendus le mardi 2 août jusqu’à ce qu’il annule l’événement quelques heures avant le dénoncement. La raison supposée était la montée des tensions entre la Chine et Taiwan à propos de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi.

Plus tôt dans la journée, Chen Jin, directeur général de Lenovo Mobile China, a publié un nouveau teaser pour le Moto Razr 2022 qui a la date du 11 août sur l’écran de couverture et l’heure réglée sur 2MP – la nouvelle date et heure de lancement probables pour le Razr 2022.







Nouveau teaser Motorola Razr 2022 (traduction automatique)

Motorola devrait également lancer le Moto X30 Pro lors du même événement et les spéculations suggèrent que les deux appareils seront mis en vente juste après la fin de l’événement. Les réservations pour le Razr 2022 et le X30 Pro sont déjà en ligne sur le site Web du détaillant en ligne JD.com, il est donc prudent de supposer qu’ils seront disponibles à l’achat le 11 août.

