Motorola a présenté le Moto G 5G et le Moto G9 Power plus tôt le mois dernier. Le Moto G 5G a été lancé en Inde lundi et la société a annoncé aujourd’hui que le Moto G9 Power fera ses débuts en Inde le 8 décembre à midi, heure locale. Le smartphone sera vendu exclusivement via Flipkart.

Un tout nouveau niveau de puissance est sur le point de vous balayer! Préparez-vous pour # motog9power – lancement à un prix jamais vu le 8 décembre à 12h le @Flipkart.

Le Moto G9 Power contient un écran LCD HD + de 6,8 po et un SoC Snapdragon 662 à la barre. Il exécute Android 10 hors de la boîte et dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage intégré. Cependant, il est également livré avec un emplacement pour carte microSD pour l’extension de stockage .

Le G9 Power arbore une configuration à trois caméras à l’arrière, qui est une combinaison d’unités de capteur de profondeur primaire 64MP, macro 2MP et 2MP. Pour les selfies et les appels vidéo, vous obtenez une caméra 16MP à l’avant.

Une batterie de 6000 mAh avec une charge de 20 W alimente l’ensemble du paquet, et vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière pour l’authentification biométrique.