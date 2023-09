Le lancement du Motorola Moto G54 en Inde est prévu pour le 6 septembre, spécifications et design révélés

Motorola a présenté hier le Moto G84 en Inde et devrait désormais lancer le Moto G54 dans le pays le 6 septembre, un jour après son dévoilement en Chine.

Motorola n’a pas encore révélé le prix indien du Moto G54, mais a confirmé que le smartphone sera vendu via son site officiel indien, Flipkart, et les principaux points de vente à travers le pays. Le Motorola Moto G84 sera disponible dans les couleurs vert menthe, bleu perle et bleu nuit.

#GoBeyondSpeed avec style avec le #motog54_5G! Explorez la gamme de teintes incroyablement vibrantes – vert menthe, bleu perle, bleu nuit – et choisissez celle qui vous plaît. Lancement le 6 septembre. Disponible sur @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaWet dans les principaux points de vente. – Motorola Inde (@motorolaindia) 1er septembre 2023

La marque appartenant à Lenovo a également confirmé quelques spécifications du Moto G54 sur son compte officiel X, mais le page promotionnelle mis en place par Flipkart sur son site Internet pour smartphone laisse peu de place à l’imagination.

Le Motorola Moto G54 sera alimenté par le SoC Dimensity 7020 et disposera de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage à bord. Cependant, on ne sait pas s’il y aura plus d’options de mémoire ou si ce sera la seule configuration disponible, comme le Moto G84.

Le Moto G54 fonctionnera sous Android 13 « proche du stock » et sera livré avec la promesse d’une mise à niveau Android 14 et de trois ans de mises à jour de sécurité. Le smartphone sera doté d’un écran FullHD+ de 6,5 pouces à 120 Hz avec un trou central pour une caméra selfie dont la résolution n’a pas encore été confirmée. Les rumeurs prétendent qu’il s’agit d’un capteur de 16 MP.

Vivez une photographie exceptionnelle avec le #motog54_5G. L’appareil photo avancé OIS 50MP garantit des photos et des vidéos sans tremblement, tandis que la technologie Quad Pixel améliore la sensibilité à la faible luminosité. Lancement le 6 septembre le @flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW et dans les principaux magasins de détail. #GoBeyondSpeed – Motorola Inde (@motorolaindia) 1er septembre 2023

Le panneau arrière du Motorola Moto G54 comportera deux caméras – 50MP primaire (avec OIS) et 8MP ultra-large. Cette dernière servira également de caméra macro et de profondeur.

Les autres points forts du Moto G54 incluent une batterie de 6 000 mAh, une charge de 33 W, un scanner d’empreintes digitales latéral et un indice IP52. Il comportera également des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et Moto Spatial Sound et prendra en charge 14 bandes 5G en Inde.