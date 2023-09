Le lancement du Honor 90 marquera le retour de la marque en Inde

Honor fait son retour sur la scène indienne des smartphones et nous savons désormais quel appareil doit être lancé en premier. Honor Tech a confirmé que le Honor 90 arrivera bientôt en Inde et que l’appareil a déjà son page de destination sur Amazon Inde.

Honor a annoncé sa série Honor 90 en Chine en mai avec les Honor 90 et Honor 90 Pro. La marque a ensuite introduit le Honor 90 en Europe en juillet dans trois options de couleurs : vert, noir et argent, et a présenté la quatrième version Peacock Blue plus tôt dans la journée. Il existe également le Honor 90 Lite, lancé en Chine en juin, mais celui-ci n’est pas encore apparu sur d’autres marchés.

Source