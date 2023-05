Le lancement du feu d’artifice de St. Charles le 4 juillet a été déplacé au parc Langum – Shaw Local

Le feu d’artifice annuel du 4 juillet de St. Charles sera lancé depuis Langum Park, situé sur les avenues 7 et Madison au centre-ville de St. Charles.

Selon un communiqué de presse de la ville, cette décision répond aux recommandations de sécurité publique au nom des intervenants d’urgence, dirigées par le service de police de St. Charles, en collaboration avec le district de St. Charles Park.

Ce nouveau site de lancement permet de voir les feux d’artifice le long de la rivière Fox, avec les meilleurs emplacements d’observation du côté sud du centre-ville de St. Charles, indique le communiqué.

Le service de police de St. Charles continue d’évaluer la sécurité des lieux et des événements pour tous les événements spéciaux qui se produisent dans la ville, en appliquant les dernières pratiques exemplaires en matière de sécurité publique et en pesant le pour et le contre de chaque site, indique le communiqué.

Après un examen attentif de la façon dont le parc Pottawatomie a été utilisé historiquement, le service de police a finalement recommandé Langum Park comme site de lancement avec des points d’observation au sud.

« La recommandation n’a pas été faite sans tenir compte de l’importance historique de l’île Boy Scout et du parc Pottawatomie », a déclaré le commandant Rich Clark dans le communiqué. « Après un examen minutieux du parc Pottawatomie, il était évident que le changement recommandé était nécessaire afin de déployer et d’utiliser les intervenants d’urgence de la meilleure façon pour mieux assurer la sécurité du public. »

Cette alternative permet toujours de voir depuis la rivière Fox, le parc Pottawatomie et notre centre-ville environnant. Les activités du 4 juillet auront lieu au parc Pottawatomie et au parc Mt. St. Mary. Visitez le site Web de St. Charles Park District à https://www.stcparks.org/july-4th/ pour les détails complets de l’événement.

« Avec un événement à grande échelle comme les feux d’artifice du 4 juillet, la sécurité est notre priorité numéro un lors de la détermination de l’approbation du plan du site, des plans d’évacuation, des interventions d’urgence et d’autres mesures de sécurité », a déclaré le chef de la police Jim Keegan. L’évaluation de tous ces facteurs, associée à des discussions avec le district du parc et le vendeur de feux d’artifice, a conduit le service de police à recommander ce plan alternatif.