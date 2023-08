Le lancement du deuxième satellite espion nord-coréen échoue – alors que Kim Jong Un inspecte une usine de tracteurs | Nouvelles du monde

La dernière tentative de la Corée du Nord de lancer un satellite espion a échoué, ont déclaré les médias d’État – le dirigeant du pays ayant inspecté la veille une usine de tracteurs.

L’échec du lancement est dû à une erreur dans le troisième étage du propulseur, a indiqué l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) dans un communiqué.

Fin mai, une fusée nord-coréenne transportant un satellite espion a plongé dans la mer peu après son décollage.

Malgré les échecs répétés, Pyongyang a déclaré qu’il prévoyait de tenter une troisième fois en octobre.

Chef Kim Jong Un s’est engagé à établir un système fonctionnel de satellites espions pour surveiller les activités de ses ennemis mortels, les États-Unis et Corée du Sud.

la Corée du Nord les scientifiques semblent avoir résolu le problème d’instabilité du carburant ou du moteur qui a provoqué l’échec du premier lancement au cours de sa deuxième étape.

Cette fois, il s’agissait d’un « système de tir d’urgence » défectueux dans la troisième étape, a indiqué KCNA, le lancement ayant eu lieu tôt jeudi matin, heure locale.

Le professeur Chang Young-keun, de l’Université aérospatiale de Corée du Sud, a déclaré : « Le fait qu’ils aient annoncé un troisième lancement en octobre, qui est assez immédiat, pourrait signifier qu’il n’y a eu aucun problème avec les performances et la séparation du premier, du deuxième. et des fusées du troisième étage, et ils ont confirmé ce qui ne va pas avec le dispositif d’explosion d’urgence grâce à la réception de données télémétriques.

Mais les experts affirment qu’une nouvelle tentative en octobre suggère que le calendrier chargé de trois lancements en six mois est motivé par des raisons politiques plutôt que scientifiques.

Le premier lancement, le 31 mai, a eu lieu quelques jours seulement après que la Corée du Sud a placé pour la première fois des satellites en orbite avec une fusée produite localement, et les responsables de Séoul ont suggéré à l’époque que la Corée du Nord s’était empressée de suivre le rythme.

À titre de comparaison, la Corée du Sud a déclaré qu’il s’écoulerait près d’un an entre chacun des trois lancements de sa nouvelle fusée Nuri.

Yang Uk, chercheur à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul, a déclaré que le calendrier suggère que le projet visait à « mettre en valeur les réalisations de Kim Jong Un, plutôt que de mettre en orbite un satellite opérationnel ».

Le dirigeant nord-coréen lui-même a passé mercredi à inspecter une usine de tracteurs à Nampo, la deuxième plus grande ville du pays.

Rejoint par sa sœur, Kim Yo Jong, une figure de plus en plus importante du régime, il a exhorté le site à aider à résoudre la crise alimentaire de ce pays en grande partie agricole.

Le Nord a souffert de graves pénuries alimentaires au cours des dernières décennies, notamment de la famine dans les années 1990.

Certains analystes ont déclaré que l’usine pourrait également fabriquer des pièces pour les lanceurs de missiles.