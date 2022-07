Le lancement d’Oppo Pad Air et d’Enco X2 en Inde est prévu pour le 18 juillet

Oppo lancera les Reno8 et Reno8 Pro en Inde le 18 juillet, qui, comme l’a annoncé la société aujourd’hui, seront rejoints par les écouteurs Oppo Pad Air et Enco X2 TWS.

L’Oppo Pad Air a été dévoilé en mai. Il est alimenté par la puce Snapdragon 680, exécute ColorOS 12 et arbore un écran LCD de 10,36″. Il contient une batterie de 7 100 mAh avec une charge de 18 W et dispose de deux caméras – 8MP à l’arrière et 5MP à l’avant.

La tablette est livrée avec quatre haut-parleurs intégrés et prend en charge le stylet. Cependant, le stylet sera vendu séparément, vous devrez donc débourser de l’argent supplémentaire pour cela.

Oppo dit que le Pad Air sera livré avec 4 Go de RAM, mais on ne sait pas s’il y aura plus d’options en Inde. Cela dit, la Pad Air n’est pas la seule tablette qu’Oppo a dans son portefeuille de produits. Il existe également un modèle régulier alimenté par Snapdragon 870, qui ne fera probablement pas partie de l’événement du 18 juillet.

L’autre produit est l’Oppo Enco X2, annoncé en février en Chine. Ces écouteurs TWS sont livrés avec un système acoustique ANC, Dolby Atmos Binaural Recording et Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE) co-développé avec la marque audio danoise Dynaudio.

L’Oppo Enco X2 est également certifié Hi-Res Audio Wireless et est livré avec LHDC 4.0.