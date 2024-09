Le lancement désastreux de Concord aurait conduit à l’auto-rétrogradation de son directeur

Les répercussions de l’implosion sismique de Concord continuent de se faire sentir depuis que Sony a décidé de mettre le jeu hors ligne plus tôt ce mois-ci. Aujourd’hui, le directeur du jeu aurait décidé de se retirer avec grâce. a rapporté que le directeur du jeu Ryan Ellis de Firewalk Studios a déclaré aux membres du personnel qu’il quittait son poste. Ellis, qui a cofondé Firewalk après un passage en tant que directeur créatif de Destin 2restera avec le studio mais seulement dans un rôle de soutien.

Pendant ce temps, les employés de Firewalk attendent toujours de savoir ce que Sony prévoit de faire avec son jeu peu performant. Deux semaines seulement après la sortie de Concord, le 6 septembre, Sony a remboursé tous ceux qui ont acheté le jeu pour la PlayStation 5 ou PC sur Steam et l’Epic Games Store. Sony a déclaré dans un communiqué qu’il avait retiré le jeu afin « d’explorer des options, y compris celles qui toucheront mieux nos joueurs ». Naturellement, Kotaku rapporte que de nombreux employés de Firewalk s’inquiètent de l’état de leur emploi à la suite de Concorde sortie décevante.

Les ventes extrêmement faibles de Concorde en font l’un des plus gros flops de l’histoire de l’industrie. Les analystes estiment qu’il n’a été vendu que 25 000 exemplaires sur Steam et sur PS5 au cours de ses six premiers jours.