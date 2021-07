Le lancement de Virgin Galactic est prévu pour dimanche

Bienvenue dans la course à l’espace, édition milliardaire. Richard Branson, le fondateur de Virgin Galactic, devrait se lancer dans l’espace dimanche, si la météo et les vérifications techniques le permettent.

Si la mission réussit, Branson battra de quelques jours son concurrent Jeff Bezos, qui a récemment démissionné de son poste de PDG d’Amazon. La propre société de fusées de Bezos, Blue Origin, prévoit de l’envoyer dans l’espace le 20 juillet.

Branson sera lancé depuis le comté de Sierra au Nouveau-Mexique et Bezos depuis un endroit désertique au nord de Van Horn, au Texas, à plus de 100 miles à l’est d’El Paso.

Voici ce que nous savons des vols spatiaux et des implications possibles pour les voyages spatiaux commerciaux.

Comment regarder le vol spatial de Branson

Une diffusion en direct du vol de VSS Unity devrait commencer à 9 h HE dimanche. Il sera diffusé sur le site Web et les plateformes de médias sociaux de Virgin Galactic. TheLas Cruces Sun-News, qui fait partie du réseau USA TODAY, diffusera également le flux en ligne.

Branson pilotant l’avion VSS Unity, Bezos lançant dans la fusée New Shepard

Les deux lancements dans l’espace auront lieu dans des engins spatiaux très différents. Branson pilotera le VSS Unity de Virgin Galactic, un avion spatial qui sera lancé depuis les airs après avoir été transporté à haute altitude par l’avion VMS Eve.

De là, l’Unity utilisera la puissance d’une fusée pour voler jusqu’à la frontière de l’espace. Branson fera partie d’un équipage de six personnes, composé de deux pilotes et de quatre spécialistes de mission.

Bezos, quant à lui, visitera l’espace dans une capsule sur une fusée.

Lorsque le New Shepard de Blue Origin sera lancé depuis l’ouest du Texas, la capsule de l’équipage se séparera de la fusée trois minutes seulement après le décollage. Une minute plus tard, les passagers atteindront l’apogée, le point de vol le plus éloigné de la Terre.

En vol, la capsule traversera la ligne Kármán, une frontière de 62 milles de haut entre l’atmosphère terrestre et l’espace extra-atmosphérique lors d’un vol.

C’est un apogée plus élevé que ce que Virgin Galactic a atteint à ce jour. Lors de son léger test du 22 mai, les pilotes Dave Mackay et CJ Sturckow ont atteint une altitude de 55,45 milles.

Cela signifie que même si Branson vole en premier, Bezos pourrait toujours prétendre avoir atteint la limite supérieure. L’agence spatiale fédérale NASA considère que la frontière de l’espace est à 50 miles au-dessus du niveau de la mer, tandis qu’au niveau international, de nombreuses agences utilisent la ligne Kármán comme frontière.

Après avoir atteint l’apogée, la capsule sans pilote Blue Origin reviendra sur Terre avec ses passagers, atterrissant en parachute près du site de lancement. La fusée est également conçue pour atterrir elle-même.

À bord se trouveront Bezos, son frère Mark, l’invité d’honneur de Bezos, Wally Funk, et un passager dont le nom n’a pas encore été nommé qui a remporté une offre pour payer 29,7 millions de dollars pour un billet lors d’une vente aux enchères caritative en juin.

Le produit de l’offre la plus élevée de 4,8 millions de dollars ira au Club for the Future, une fondation parrainée par l’entreprise qui promeut la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Combien de temps Bezos et Branson seront-ils dans l’espace ?

Ni la capsule VSS Unity ni la capsule New Shepard ne peuvent atteindre les vitesses requises pour un vol orbital, mais elles visent plutôt des vols suborbitaux offrant aux passagers une brève opportunité de voir la Terre d’en haut et de faire l’expérience de l’apesanteur.

Après avoir décollé de son avion porteur, l’Unity s’envole vers la frontière de l’espace. Lors de son vol d’essai du 22 mai, il a atteint une vitesse du 3 mars, soit trois fois la vitesse du son. Les passagers expérimenteront environ 4 minutes d’apesanteur avant de redescendre au sol.

Du lancement à l’atterrissage, le vol de Bezos atteindra l’espace en quatre minutes environ. Une fois sur place, les passagers et l’équipage peuvent se déboucler pour expérimenter l’apesanteur pendant environ trois minutes avant de retourner sur leur planète d’origine.

Pourquoi Branson va-t-il dans l’espace ? L’appel téléphonique d’un enfant a contribué au lancement de Virgin Galactic.

Blue Origin ou Virgin Galactic ont-ils effectué des vols d’essai sur des vaisseaux spatiaux ?

Depuis que Bezos a lancé Blue Origin en 2000 et que Branson a lancé Virgin Galactic en 2004, les deux sociétés ont eu leur part de succès et de risques opérationnels.

Les deux sociétés ont créé une nouvelle technologie pour pousser le développement de véhicules spatiaux comme ceux dans lesquels les deux individus voleront. Mais tout n’a pas été sans heurts.

En 2014, un prototype antérieur de l’avion-fusée de Virgin Galactic, le VSS Enterprise, s’est écrasé lors d’un vol d’essai au-dessus du désert de Mojave en Californie, tuant un pilote et en blessant grièvement un autre.

Un livre récent du journaliste du magazine New Yorker Nicholas Schmidle a révélé qu’un vol d’essai ultérieur en 2019 avait présenté un danger potentiellement mortel pour la sécurité, lorsqu’un sceau fixant un stabilisateur sur l’aile de l’avion s’est défait.

En décembre dernier, un vol d’essai a été interrompu en toute sécurité après qu’un ordinateur de bord a perdu le contact avec un moteur-fusée.

Le troisième vol en équipage réussi de la société a eu lieu le 22 mai, décollant pour la première fois du Spaceport America du sud du Nouveau-Mexique, la base des opérations aériennes de Virgin Galactic.

New Shepard, quant à lui, a effectué 15 vols d’essai réussis, à l’exception d’un booster qui s’est écrasé lors d’un test en 2015.

Aucun de ses tests précédents n’a inclus de passagers.

Combien de temps avant que les non-milliardaires puissent se permettre d’aller dans l’espace ?

Virgin Galactic a déclaré que le vol de Branson « testerait l’expérience des astronautes privés ». La société prévoit de reprendre la vente de billets pour un trajet de 90 minutes peu après le vol de Branson. Environ 600 réservations ont été faites pour des prix culminant à 250 000 $. Blue Origin envisageait auparavant de facturer 200 000 $.

Virgin Galactic espère lancer des vols commerciaux à plein revenu en 2022.

« Aucun de nous ne sera capable de construire suffisamment de vaisseaux spatiaux pour satisfaire la demande », a déclaré Branson à Reuters.

Branson a également déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les prix baissent avant une décennie, et même d’ici là, ceux qui recherchent un billet pour voyager pourraient payer jusqu’à 40 000 $.

Cependant, le modèle commercial ne se limite pas à des manèges coûteux. Virgin a conclu des contrats avec la NASA et d’autres agences pour piloter des charges utiles de recherche ainsi que la formation du personnel de l’armée de l’air italienne pour devenir astronaute. Virgin est également impliquée dans la recherche et le développement pour les voyages aériens supersoniques sur Terre.

