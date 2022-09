Tecno a présenté le Camon 19 Pro en Inde le mois dernier dans les couleurs Cedar Green et Eco Black, et la société a récemment annoncé qu’elle lancerait bientôt le Camon 19 Pro Mondrian Edition en Inde, qui affiche un panneau arrière à changement de couleur. Tecno n’a pas encore révélé la date de lancement du Camon 19 Pro Mondrian Edition en Inde, mais une source fiable nous a dit que ce smartphone à changement de couleur fera ses débuts dans le pays asiatique la semaine prochaine.

Dites bonjour à TECNO CAMON 19 Pro Mondrian !! Le premier smartphone indien changeant de couleurs qui améliore votre expérience pendant que vous capturez tous vos moments incroyables.#À venir en Inde!

Recevez une notification- https://t.co/eBjbR2YJj3#TECNO #TECNOCAMON19ProMondrian #MondrianEdition pic.twitter.com/eewBJivqM6 – TECNO Mobile Inde (@TecnoMobileInd) 6 septembre 2022

On nous dit également que le Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition devrait coûter moins de 20 000 INR (250 $/250 €) en Inde, ce qui est surprenant puisque le modèle standard avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage a été lancé à 21 999 INR ( 275 $/275 €). Grâce à Amazon.in, nous savons que l’édition Mondrian sera également livrée avec la même configuration de mémoire.

Le Camon 19 Pro Mondrian Edition est présenté comme le premier smartphone indien à changement de couleur, et le page promotionnelle sur Amazon.in confirme à nouveau qu’il partagera les spécifications avec les modèles réguliers malgré les changements cosmétiques.

Cela signifie que le Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition sera livré avec un écran FullHD + de 6,8 pouces à 120 Hz, une batterie de 5 000 mAh et une charge de 33 W. La configuration de la triple caméra à l’arrière sera accompagnée d’une caméra RGBW de 64 MP (avec OIS), rejointe par un Unité téléobjectif 50MP.

Il n’y a aucune mention du processeur sur la page d’Amazon, mais nous savons qu’il sera alimenté par le SoC Helio G96.









Tecno Camon 19 Pro dans les couleurs Cedar Green et Eco Black

Pendant que nous attendons plus de détails de Tecno sur les prix et la disponibilité de l’édition indienne Camon 19 Pro Mondrian, vous pouvez lire notre examen du modèle standard ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.