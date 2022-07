Le lancement de Starlink met SpaceX sur la bonne voie pour effacer le record de fusée

Que ce passe-t-il SpaceX battra son propre record pour la plupart des lancements au cours d’une année civile avec sa prochaine mission Falcon 9. Pourquoi est-ce important La société d’Elon Musk a placé la barre très haut pour la cadence de lancement et le recyclage des fusées dans la nouvelle ère des vols spatiaux commerciaux.

La société de fusées d’Elon Musk a lancé un nombre croissant de ses fusées Falcon 9, neuf des 10 dernières années. Mais en 2022, SpaceX est sur le point d’effacer son propre record de lancement établi l’année dernière, lorsqu’il a effectué 31 lancements.

Maintenant, la société prévoit de dépasser cette marque dès jeudi matin.

Le lancement de routine de 53 satellites à large bande Starlink dimanche depuis la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride était la 31e mission réussie de ce calendrier jusqu’à présent, ce qui signifie que SpaceX a réussi plus d’un lancement par semaine en moyenne et est en bonne voie pour plus de 50 lancements d’ici la fin de l’année.

SpaceX a également envoyé plus de boosters dans l’espace cette année à lui seul que La Chine, qui visait 60 lancements en 2020 mais n’a jusqu’à présent quitté la Terre que 24 fois.

Musk a déclaré qu’il espérait voir une fusée Falcon 9 capable d’accomplir une mission et d’être prête pour son prochain lancement dans quelques jours, voire quelques heures. Au lieu de cela, les boosters individuels sont généralement orthographiés et remis à neuf sur une période de plusieurs semaines ou mois avant leur prochaine mission, mais SpaceX a toujours réussi à établir la norme pour le recyclage des fusées et la cadence de lancement dans une nouvelle ère de vols spatiaux commerciaux.

Même si les lancements de Falcon 9 sont plus fréquents qu’auparavant, Musk s’efforce maintenant de rendre ses aviateurs prolifiques obsolètes. Une grande partie de l’accent du milliardaire a été d’obtenir son vaisseau de nouvelle génération dans l’espace. L’énorme véhicule est conçu pour transporter les astronautes de la NASA sur la Lune et peut-être éventuellement sur Mars, ainsi que pour transporter de plus gros lots de Starlinks en orbite alors que Musk se dépêche de construire son mondial constellation large bande de milliers de satellites.



SpaceX a récemment franchi un obstacle réglementaire majeur pour le premier vol d’essai orbital de Starship, qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

Pendant ce temps, de nombreux autres lancements de Falcon 9 sont prévus pour le second semestre 2022, y compris la mission Starlink de jeudi depuis la Vandenberg Space Force Base au nord de Los Angeles et une autre dimanche depuis la Floride. En plus des lancements réguliers de Starlink, les boosters Falcon 9 devraient également lancer plusieurs autres satellites commerciaux et gouvernementaux, envoyer un atterrisseur à la surface de la luneemmener les astronautes de la NASA à la Station spatiale internationale et transporter un groupe de civils en orbite autour du milliardaire Deuxième voyage de Jared Isaacman espacer.

Nous pourrions également voir encore plus de boosters Falcon 9 lancés dans la formation Falcon Heavy, qui implique essentiellement trois des boosters attachés ensemble pour des charges utiles particulièrement importantes. Un trio de missions militaires lourdes pour l’US Space Force figure également sur le manifeste de lancement de SpaceX pour les mois à venir.

La prochaine chance de voir Falcon 9 battre son propre record est jeudi à 10 h 13 HAP, lorsqu’un autre lot de Starlinks quittera ce monde. La mission sera diffusé en direct via YouTube à partir d’environ 10 minutes avant le lancement.