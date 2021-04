Realme prévoyait de célébrer ses trois ans le 4 mai avec le lancement du Realme X7 Max 5G (alias GT Neo). Cela a été révélé par le PDG Madhav Sheth lors du dernier épisode d’AskMadhav.

Cependant, la situation du COVID-19 en Inde devient de plus en plus grave, le PDG a donc décidé qu’il serait préférable de reporter le lancement et toutes les célébrations. Pour l’instant, l’entreprise exhorte tout le monde à rester à l’intérieur lorsque cela est possible, à porter un masque et à se distancier social si ce n’est pas possible.

Il y a quelques jours, Sheth a annoncé que la société distribuerait gratuitement 100000 masques via ses Realme Smart Stores et Realme Experience Stores, ainsi que l’envoi de masques dans les maisons de retraite et les orphelinats.

Cela signifie que le premier téléphone indien doté du chipset Dimensity 1200 devra attendre. Outre le Realme X7 Max 5G, la société allait également présenter un nouveau téléviseur intelligent et de nouveaux gadgets pour la maison intelligente.





Realme distribuera des masques gratuits pour aider les gens à rester en sécurité

Il est difficile de prédire comment les choses évolueront dans les prochaines semaines, donc Madhav Sheth n’a pas fixé de nouvelle date de lancement. L’important maintenant est de rester en sécurité.

La source