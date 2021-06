Le lancement de Realme Narzo 30 4G et 5G en Inde est prévu pour le 24 juin, Smart TV 32″ suivra

Le PDG de Realme India et Europe, M. Madhav Sheth, a récemment confirmé que la société lancera le Narzo 30 4G et 5G en Inde ce mois-ci, et aujourd’hui le fabricant de téléphones a annoncé que le duo Narzo 30 fera ses débuts dans le pays asiatique la semaine prochaine – en juin 24.

Parallèlement au Narzo 30, Realme présentera la nouvelle Smart TV 32″ dans le pays et a promis « plus de surprises » lors de l’événement. Realme n’a encore rien divulgué à propos de ces surprises, mais nous pensons que la société annoncera les écouteurs Buds Q2 TWS pour le marché indien jeudi prochain, qui devrait être rebaptisé Buds Air 2 Neo.

Nous pourrions également voir la société partager des détails sur le lancement en Inde de Realme GT 5G, Realme Book et Realme Pad. Les deux derniers ont été taquinés il y a quelques jours lors de l’événement de lancement mondial de l’entreprise.

Revenant à la paire Narzo 30, Realme, dans une note de presse, a déclaré que la version 5G sera livrée avec 6 Go de RAM en Inde, contrairement au modèle européen qui n’est disponible qu’avec 4 Go de RAM. Vous pouvez vous rendre ici pour les spécifications détaillées de Narzo 30 4G et 5G.

En parlant de la Smart TV 32″, Realme a confirmé que sa dalle aura une résolution FullHD avec une luminosité de 400 nits. Le téléviseur exécutera Android TV basé sur Android 9 Pie et sera livré avec une image Chroma Boost et Chromecast intégrés.

Sur le plan audio, vous obtiendrez des haut-parleurs Dolby Audio et Quad Stereo 24W, qui, selon Realme, rendront le « son plus stéréoscopique et plus clair ».