PUBG Mobile 2 devrait être lancé à l’échelle mondiale d’ici la fin de cette semaine. Le jeu sera une suite claire du jeu PUBG Mobile original, qui a été le pionnier du format Battle Royale pour les jeux mobiles. Selon les informations sur le jeu publiées sur Twitter, PUBG Mobile 2 pourrait conserver le format de base du gameplay de Battle Royale intact, mais réviser l’ensemble du jeu dans un cadre futuriste – spécifiquement basé en 2051. Le jeu comporterait des cartes entièrement nouvelles. , des options d’armes de combat futuristes, des drones pour aider les batailles dans le jeu, divers «gadgets» faisant partie du gameplay de base, et d’autres éléments futuristes qui conviendront à une projection fictive de l’année 2051.

Détails du gameplay de PUBG Mobile 2

D’après les informations disponibles jusqu’à présent, PUBG Mobile 2, toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, et des détails plus complexes sur le jeu ne seront dévoilés qu’une fois le lancement réel effectué. PUBG Mobile 2 sera apparemment une version futuriste du PUBG Mobile original, et a été développé en interne par la société holding Krafton, par l’équipe qui a initialement construit PUBG Lite. Le jeu peut également apporter des modifications à la configuration de base du gameplay d’une manière qui n’a pas encore été révélée, de sorte que la question de PUBG Mobile obtenant un mode histoire aux côtés du format emblématique de la bataille royale ne peut pas être entièrement exclue.

PUBG Mobile était connu pour ses paramètres de personnage élaborés, ses bonus dans le jeu pour les personnages, une grande variété de personnalisations d’armes, etc. Les attentes générales suggèrent que PUBG Mobile 2 s’étendra davantage à l’ensemble de l’écosystème défini par le jeu jusqu’à présent, ce qui pourrait voir l’introduction de plus de personnages dans le jeu. Le jeu serait également éligible au lancement sur iOS et Android.

PUBG Mobile 2 sera-t-il lancé en Inde?

Pour l’instant, rien ne peut vraiment être dit sur le lancement de PUBG Mobile 2 en Inde. Le gouvernement central indien a interdit PUBG Mobile en septembre 2020 et n’a depuis lors pas sanctionné un retour potentiel de PUBG Mobile India, même après que la société ait subi une restructuration pour rompre les liens avec le distributeur chinois Tencent Gaming et se trouver sous l’égide de la société coréenne, Krafton. PUBG a également mis en place une filiale indienne, PUBG India, alimentant l’espoir des joueurs quant à une éventuelle relance.

Étant donné que PUBG Mobile 2 sera un jeu entièrement nouveau, il n’est pas entièrement impossible pour PUBG Mobile 2 de se lancer en Inde. Cependant, étant donné que le nom PUBG Mobile sera fermement associé au jeu, on ne peut pas dire avec certitude si le jeu pourra être lancé sans obtenir le consentement exprès préalable du gouvernement indien, avant son lancement dans le pays.