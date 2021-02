Le Poco F2 devrait maintenant être lancé en Inde très prochainement – dans les deux semaines à venir, pour être précis. Plus tôt, un teaser vidéo posté sur Twitter par le directeur de Poco India, Anuj Sharma, a déclaré que Poco et Qualcomm annonceraient un nouveau partenariat dans les deux prochaines semaines, et les observateurs de la marque ont émis l’hypothèse que l’annonce concernerait un suivi. au premier smartphone de Poco en Inde, le Poco F1. Les spéculations notent que l’appareil à annoncer pourrait être le Poco F2, qui a fait l’objet de rumeurs régulières et semble maintenant proche de son lancement réel.

Alors que la conversation teaser entre Sharma de Poco et GS Rao, directeur principal du développement commercial chez Qualcomm, n’a pas spécifiquement divulgué les détails de ce partenariat à venir, les spéculations basées sur ce teaser ont affirmé que l’annonce, qui sera faite dans deux semaines , sera le Poco F2. Ce dernier devrait être un smartphone de qualité phare, et le même est censé fonctionner sur le SoC Qualcomm Snapdragon 870. Le fabricant de puces basé à San Diego a dévoilé pour la première fois en un an un deuxième processeur mobile phare en un an, diversifiant encore sa gamme de processeurs entre ce dernier SoC et le produit phare, le Snapdragon 888.

Le Poco F1 a été lancé en Inde en août 2018, et l’un de ses plus gros plats à emporter a été l’utilisation du SoC Snapdragon 845, alors phare, dans un téléphone au prix de moins de 20000 Rs. Depuis lors, Poco a diversifié sa gamme de produits en trois gammes de produits: la série Poco C, le segment à budget moyen, la série Poco M et la série de téléphones Poco X de milieu de gamme. La gamme Poco F est restée dans les limbes depuis son lancement, puisque Poco n’a lancé aucun smartphone depuis le Poco F1, avec un SoC phare à l’intérieur. Le lancement de Poco F2 pourrait changer cela et amener Poco à disposer de quatre files d’attente de smartphones actives sous son aile.

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire en termes de spécifications proposées, le Poco F2 sera un smartphone compatible 5G s’il est lancé avec le SoC Snapdragon 870. Il portera également vraisemblablement une configuration à quatre ou trois caméras à l’arrière et, compte tenu de ses spéculations sur le chipset phare, peut également apporter un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz ou 120 Hz à son écran. Les utilisateurs intéressés peuvent également s’attendre à ce que le Poco F2 propose une sorte de norme de charge rapide. Le Poco X3, qui se trouve actuellement au sommet des offres de Poco, comportait un écran 120 Hz avec certification HDR10 et une charge rapide propriétaire de 33 W, et le Poco F2 peut correspondre aux offres, au moins dans ces deux départements.