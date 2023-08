Le lancement de OnePlus Open retardé en raison d’un changement d’écran

Le premier pliable de OnePlus, baptisé OnePlus Open, devait être dévoilé le 29 août, selon Max Jambor. Cependant, le pronostiqueur rapporte maintenant qu’il y a eu un changement dans les plans et que le lancement a été un peu repoussé.

La nouvelle date n’est pas encore connue, mais devrait être dévoilée prochainement. En ce qui concerne le changement de plans, l’Open devait initialement utiliser les panneaux BOE, mais il semble qu’il y ait eu un problème avec cela, alors maintenant OnePlus passe aux panneaux Samsung.











OnePlus Open (rendus spéculatifs par OnLeans et SmartPrix)

Les chercheurs de Omdia signalent que l’Oppo Find N2 (qui était autrefois la base de l’Open) utilise deux panneaux d’affichage Samsung – un à l’avant et un à l’intérieur. Le Find N original et le nouveau Find N2 Flip utilisent des écrans Samsung à l’intérieur et des écrans BOE à l’extérieur.

L’Open ne sera probablement pas basé sur le Find N2, de toute façon, car certains rapports placent la couverture et les écrans internes à 6,3″ et 7,8″, respectivement, contre 5,54″ et 7,1″ sur le N2. De plus, l’Open devrait être alimenté par une puce Snapdragon 8 Gen 2 plutôt que par la 8+ Gen 1 (du moins c’est ce que prétendent les dernières rumeurs). Plus de détails ici.

Après la sortie du OnePlus Open, le prochain lancement majeur pour la société sera le OnePlus 12 en décembre (pour la Chine, janvier pour le lancement mondial).

