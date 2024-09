Le lancement de l’iPhone 16 d’Apple montre que l’IA bouleverse le marché principal du géant de la technologie

En tant que personne ayant aidé à configurer l’un des premiers iPhones fin 2007 en direct à la télévision, j’ai trouvé le lancement de la première itération du smartphone d’Apple un moment passionnant. Lors du lancement en juin de cette année-làun Steve Jobs souriant brandissait fièrement ce premier appareil pour le plus grand plaisir évident des fans d’Apple.

Le fondateur d’Apple savait-il alors qu’il allait changer à jamais l’avenir de la communication mobile ? Cet appareil révolutionnaire a transformé la façon dont les gens interagissent entre eux.

Lors d’un événement de lancement le lundi 9 septembreApple a publié les détails de son nouvel iPhone 16, ainsi que de plusieurs autres nouveaux produits tels que l’Apple Watch Series 10 et les Air Pods 4. Le dévoilement de l’iPhone 16 pourrait marquer un tournant dans l’histoire de la marque de smartphones d’Apple.

En 2007, il n’y avait aucun autre acteur sur le marché. Aujourd’hui, la concurrence est féroce et un nouveau facteur est apparu dans le mix qui a le potentiel de bouleverser le marché des smartphones à long terme – l’intelligence artificielle (IA).

Les nouvelles fonctionnalités tant vantées basées sur l’IA sont commercialisées sous la bannière de « Apple Intelligence ». Il s’agit notamment de fonctionnalités d’édition de photos et de vidéos – quelque chose dont d’autres entreprises ont beaucoup parlé lors du lancement de nouveaux smartphones cette année, comme le Pixel 9 de Google – mais aussi de fonctionnalités pour vous aider à éditer du texte et générez vos propres images IA.

Depuis la sortie du premier iPhone, de nombreux changements ont eu lieu chez Apple. Jobs est décédé en 2011, mais son successeur au poste de PDG, Tim Cook, a apporté une orientation stratégique solide pour l’entreprise. Jony Ive, le gourou du design industriel à l’origine de nombreux produits Apple parmi les plus célèbres a quitté l’entreprise en 2019 pour créer sa propre entreprise de design, LoveFrom.

Il y a eu plus de 40 itérations de l’iPhone, avec des variantes qui incluent la version standard, les versions Plus, Pro et Pro Max. 50 % du chiffre d’affaires total d’Apple est généré par les ventes de l’appareil.

En tant que tel, il constitue toujours la pierre angulaire de l’activité de l’entreprise, qui comprend désormais des produits associés tels que les AirPods et les montres susmentionnés. l’Apple Vision Proun casque de « réalité mixte » qui superpose des éléments numériques sur une vue du monde réel. Les autres secteurs d’activité d’Apple incluent désormais le stockage dans le cloud, ainsi que la télévision et la production cinématographique.

Cependant, Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi et de nombreux autres acteurs du marché des smartphones se battent tous pour trouver une place dans votre poche pour leur smartphone. Face à une concurrence aussi féroce sur le marché de la téléphonie, Apple – et ces autres entreprises – se sont jusqu’à présent concentrées sur l’amélioration des fonctionnalités qu’elles proposent déjà.

Cela signifie des processeurs plus rapides, une durée de vie de la batterie plus longue avec des temps de charge plus rapides, une technologie d’appareil photo améliorée, une plus grande capacité de stockage, un meilleur WiFi et Bluetooth, une technologie de paiement instantané et des boîtiers en titane plus robustes avec des écrans presque indestructibles.

Cependant, on assiste aujourd’hui à une ruée vers l’intégration de l’IA dans les téléphones et même dans d’autres appareils Apple. Ce n’est pas un domaine qui a été beaucoup mis en avant auprès du consommateur jusqu’à présent, mais Apple a récemment commencé à fortement à la traîne par rapport aux fonctionnalités Apple Intelligence.

Google et Samsung ont également fait grand cas des fonctionnalités d’intelligence artificielle dans leurs smartphones lancés cette année. L’intelligence artificielle pourrait-elle changer la donne sur un marché jusqu’ici axé sur les améliorations progressives ?

En tant que chercheur en intelligence artificielle, j’ai passé cet été à étudier les caractéristiques de cette technologie, qui existe bien sûr depuis de nombreuses années. Nous avons désormais atteint un stade de développement de l’intelligence artificielle où elle va sans aucun doute changer notre façon de travailler et de vivre.

Le nouvel iPhone 16 avec Apple Intelligence offrira un certain nombre de Des outils basés sur l’IA pour améliorer l’expérience utilisateur. Cela comprendra la relecture, la réécriture et la synthèse de textes, une capacité améliorée de détection d’objets dans les images et les vidéos, tels que les visages et les descriptions. Cela comprendra également la possibilité de générer des images en décrivant ce que vous souhaitez créer dans une invite textuelle ou vocale, des fonctions d’édition d’images et la possibilité de créer des émojis personnalisés.

L’une des fonctionnalités intéressantes de l’intelligence artificielle est l’intelligence visuelle. Elle vous permet de rechercher du contenu sur tout ce que vous pouvez voir à travers votre téléphone à l’aide d’un nouveau bouton de commande de l’appareil photo situé sur le côté de l’iPhone 16. L’un des exemples donnés lors de l’événement de lancement d’Apple lundi était la possibilité de prendre une photo d’un restaurant et d’afficher instantanément les heures d’ouverture, un menu et des notes, sans avoir à saisir manuellement ces informations dans un moteur de recherche.

Les utilisateurs peuvent également prendre une photo d’une affiche d’un événement qu’ils voient dans la rue. L’iPhone 16 l’ajoutera automatiquement à leur calendrier, avec d’autres détails tels que l’heure et le lieu.

D’importantes améliorations basées sur l’intelligence artificielle seront également apportées à Siri, l’assistant numérique d’Apple. L’assistant comprendra et répondra mieux aux demandes complexes, effectuera des actions au sein des applications de manière plus fluide, comprendra mieux le contenu des applications et fournira des informations plus pertinentes.

De plus, Siri devrait avoir une meilleure compréhension du comportement des utilisateurs et être capable de faire des suggestions, de proposer des réponses intelligentes sous forme d’options dans les messages et d’enregistrer et de transcrire les appels téléphoniques.

Ces nouvelles fonctionnalités viendront s’ajouter aux fonctions d’IA déjà présentes sur d’autres smartphones. Par exemple, Samsung propose une fonction de traduction en direct pendant les appels, qui peut donner du fil à retordre aux traducteurs humains.

Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.