Le lancement de Lava Blaze NXT annoncé

Lava a dévoilé le Lava Blaze en juillet avec un dos en verre, un Android proche du stock et un prix de 8 699 INR (106 $ / 103 €). La société l’a ensuite suivi avec un modèle Pro et une version 5G, et maintenant elle taquine le lancement d’un nouveau smartphone de la série Blaze, baptisé Lava Blaze NXT.

Lava n’a pas encore révélé les spécifications du Blaze NXT, mais une image publiée sur Twitter montre que le smartphone aura la bascule du volume et le bouton d’alimentation sur son cadre gauche.

Le fabricant indien de combinés a également publié un court clip sur Twitter montrant les commentaires qu’il a reçus de ses utilisateurs, qui suggèrent que le Blaze NXT sera une version du Blaze original avec plus de RAM et un meilleur processeur.

Pour ceux qui veulent un rafraîchissement rapide, le Lava Blaze est livré avec le SoC Helio A22 et 3 Go de RAM. Dans une récente interview avec nous, M. Tejinder Singh, chef de produit, Lava International, a déclaré que la société prévoyait de lancer un nouvel appareil 4G avec une puce de la série MediaTek G à la barre à un prix abordable.

On ne sait pas si M. Singh faisait référence au Lava Blaze NXT ou à un autre smartphone. Dans tous les cas, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le Blaze NXT dans les prochains jours.

Source 1, Source 2