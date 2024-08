Le lancement de la sonde SpaceX Polaris est reporté après la détection d’une fuite d’hélium

Une capsule SpaceX transportant quatre citoyens privés devra attendre avant d’être lancée dans l’espace après qu’une fuite d’hélium a forcé un report de lancement jusqu’à plus tard cette semaine au plus tôt.

L’entrepreneur milliardaire Jared Isaacman, le lieutenant-colonel à la retraite de l’armée de l’air Scott « Kidd » Poteet et les ingénieurs de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon devaient s’élancer dans l’espace pour une mission qui devait inclure la première sortie dans l’espace effectuée par un équipage civil.

La mission, baptisée Polaris Dawn, devait décoller tôt mardi depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Cependant, SpaceX annoncé sur X qu’une fuite d’hélium a retardé le lancement jusqu’à mercredi au plus tôt.

« Les équipes examinent de plus près une fuite d’hélium côté sol sur le cordon ombilical à déconnexion rapide », a écrit la société. « Falcon et Dragon restent en bonne santé et l’équipage continue d’être prêt pour sa mission de plusieurs jours en orbite terrestre basse. »

La fuite d’hélium a été un revers pour SpaceX, qui transporte les astronautes de la NASA vers et depuis la Station spatiale internationale depuis 2020. SpaceX a transporté ses premiers citoyens privés en orbite en 2021 lors d’un vol qu’Isaacman a également financé et auquel il a participé pour collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude.

La sortie extravéhiculaire de la mission est prévue le troisième jour. Deux membres de l’équipage devraient sortir du vaisseau Crew Dragon à l’aide d’un câble, mais comme le vaisseau spatial ne dispose pas de sas pressurisé, les quatre astronautes enfileront des combinaisons spatiales de conception nouvelle et la capsule entière sera dépressurisée et exposée à des conditions de vide.

Jusqu’à présent, seuls les astronautes des agences spatiales gouvernementales s’aventuraient dans le vide spatial pour construire ou moderniser des stations spatiales en orbite, réparer des satellites et mener des expériences scientifiques.

Le Capsule Crew Dragon devrait osciller jusqu’à 1390 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, ce qui représente plus de trois fois l’altitude orbitale de la Station spatiale internationale et suffisamment loin pour lui permettre de traverser les régions intérieures de la ceinture de radiations de Van Allen, une zone de particules de rayonnement à haute énergie piégées par la magnétosphère terrestre.

Le vol Polaris Dawn enregistrera les effets des radiations spatiales sur les astronautes et le véhicule. Ces recherches pourraient aider SpaceX à planifier des missions vers la Lune et Mars, qui nécessiteraient que les astronautes survolent les ceintures de radiations intérieures et extérieures de Van Allen.

Polaris Dawn est le premier des trois vols spatiaux prévus qu’Isaacman finance et organise avec SpaceX. Il n’a pas révélé le coût du programme ni les objectifs et le calendrier possibles des autres expéditions.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com