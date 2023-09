Le lancement de la Google Pixel Watch 2 en Inde est prévu pour le 5 octobre

Google organise l’événement « Made by Google » le 4 octobre pour dévoiler les Pixel 8, Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2. Google a récemment confirmé le Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seraient lancés en Inde un jour après leur dévoilementet maintenant, la marque a annoncé qu’elle lancerait également la Pixel Watch 2 en Inde le 5 octobre, qui, comme le duo Pixel 8, sera vendue exclusivement via Flipkart.

C’est une bonne nouvelle pour les fans de Pixel Watch en Inde puisque Google n’a pas lancé la Pixel Watch originale sur le plus grand marché de montres intelligentes au monde. Mais il reste à voir si Google étendra ou non la disponibilité de sa montre intelligente à d’autres pays cette année.

Chaque minute d'attente vaut la peine 🤍 Découvrez le tout nouveau #PixelWatch 2 le 5 octobre

Disponible exclusivement sur @Flipkart

Google nous a montré le design de la Pixel Watch 2 tout en confirmant l’indice IP68, la surveillance de la fréquence cardiaque et le capteur SpO2 pour la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, mais n’a pas détaillé sa fiche technique.

Cependant, des rumeurs prétendent que la Pixel Watch de deuxième génération sera livrée avec le SoC Snapdragon W5 Gen 1, un OLED de 1,2″ d’une résolution de 384 x 384 pixels, Wear OS 4 basé sur Android 13 et une batterie de 306 mAh.

La Google Pixel Watch 2 serait également dotée d’une bande ultra-large (UWB), ce qui pourrait lui permettre d’être utilisée pour le déverrouillage de la voiture à l’aide d’une clé de voiture numérique, la recherche précise d’un appareil et le transfert transparent de la lecture multimédia vers une tablette Pixel connectée ou une future tablette. Enceinte Nest compatible UWB.