Le lancement de la Galaxy Tab S10+ est prévu pour le 26 septembre

Étrangement, il semble que Samsung va continuer à dévoiler des produits phares pour cette année. Selon le célèbre divulgateur Roland Quandt, le géant technologique sud-coréen lancera les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra le 26 septembre.

Galaxy Tab S10+ : à partir de 1119 euros

Galaxy Tab S10 Ultra : à partir de 1339 euroshttps://t.co/qrF8ilIEOm — Roland Quandt (@rquandt) 11 septembre 2024

Quandt indique que la Galaxy Tab S10+ débutera à 1 119 € (1 679 $ CA) et que la Galaxy Tab S10 Ultra débutera à 1 339 € (2 009 $ CA).

Les rumeurs précédentes indiquaient que la tablette serait dotée de grands écrans, qu’elle ne serait pas dotée du modèle de base plus petit et qu’elle serait dotée d’un écran antireflet. Le Galaxy S10 Ultra devrait être doté d’un écran OLED de 12,4 pouces avec un processeur octa-core MediaTek Dimensity 9300+, de haut-parleurs stéréo et d’un stylet S-Pen. Le modèle de base sera également doté de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, tandis que le modèle le plus cher dispose de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

On ne sait pas encore si ces appareils seront lancés au Canada, mais MobileSyrup est l’endroit idéal pour le savoir. Retrouvez les actualités sur les Tab S10 et S10 Ultra le 26 septembre, ainsi que sur le potentiel S24 FE.

Crédit image : WinFuture

Source: WinFuture