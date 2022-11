Le lancement de la fusée Moon de la NASA a de nouveau été retardé, cette fois par la tempête

La NASA a de nouveau reporté sa mission sans équipage longtemps retardée sur la Lune mardi alors que la tempête tropicale Nicole se dirigeait vers la côte est de la Floride.

Une tentative de lancement, qui était prévue pour le 14 novembre, aura désormais lieu le 16 novembre – le troisième report du lancement en autant de mois.

Un avertissement d’ouragan a été émis près du Centre spatial Kennedy, où la fusée – la plus puissante de la NASA – doit décoller.

La NASA a de nouveau reporté mardi sa mission sans équipage longtemps retardée sur la Lune alors que la tempête tropicale Nicole se dirigeait vers la côte est de la Floride, ont déclaré des responsables.

Une tentative de lancement, qui était prévue pour le 14 novembre, aura désormais lieu le 16 novembre, a déclaré Jim Free, un haut responsable de l’agence spatiale américaine, sur Twitter.

Il s’agit du troisième report du lancement très attendu en autant de mois.

Free, qui est l’administrateur associé de la NASA pour le développement des systèmes d’exploration, a écrit :

Nos employés sont l’aspect le plus important de notre mission. L’ajustement de notre date de lancement cible pour #Artemis I donne la priorité à la sécurité des employés et permet à notre équipe de répondre aux besoins de leurs familles et de leurs foyers.

La tempête de l’océan Atlantique devrait se transformer en ouragan mercredi près des Bahamas, avant de toucher terre en Floride plus tard dans la soirée ou tôt jeudi, a déclaré le National Hurricane Center.

Un avertissement d’ouragan a été émis près du Centre spatial Kennedy, où la fusée – la plus puissante de la NASA – doit décoller.

Alors que Nicole gagne en force, “la NASA… a décidé de recibler un lancement pour la mission Artemis I pour le mercredi 16 novembre, en attendant que les employés puissent retourner au travail en toute sécurité, ainsi que des inspections après le passage de la tempête”. a indiqué l’agence dans un communiqué mardi soir.

La NASA a ajouté qu’un lancement se produisant pendant une fenêtre de deux heures qui s’ouvre à 1 h 04 HNE (06 h 04 GMT) le 16 novembre entraînerait une éclaboussure le vendredi 11 décembre.

Une date de lancement de secours a été fixée au 19 novembre.

La NASA a déclaré qu’elle laisserait la fusée géante SLS sur la rampe de lancement, où elle avait été placée plusieurs jours auparavant.

Après que deux tentatives de lancement ont été annulées cet été en raison de problèmes techniques, la fusée a dû être renvoyée au bâtiment d’assemblage des véhicules pour la protéger de l’ouragan Ian.

La semaine dernière, la fusée de 98 mètres a été déployée sur une plate-forme géante connue sous le nom de transporteur sur chenilles conçue pour minimiser les vibrations.

Plus tôt mardi, Nicole soufflait de vents soutenus de près de 100 kilomètres à l’heure avec des rafales plus fortes et devrait encore se renforcer, selon le NHC.

Certains experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la fusée, dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars, pourrait être endommagée par les débris de l’ouragan si elle reste exposée.

L’ingénieur en chef des fusées John Blevins a déclaré:

Pour ce qui est de rester au pad, nous voulons voir des vents de pointe inférieurs à 74,1 nœuds, et c’est en quelque sorte l’exigence clé que nous suivons.

La fusée SLS est conçue pour résister à des vents de 85 miles par heure au niveau de 60 pieds avec une marge structurelle, a déclaré la NASA. Il est conçu pour résister également aux fortes pluies sur la rampe de lancement et les écoutilles du vaisseau spatial ont été sécurisées pour empêcher l’intrusion d’eau.

La mission sans équipage, baptisée Artemis 1, rapprochera les États-Unis du retour des astronautes sur la Lune cinq décennies après que les humains ont marché pour la dernière fois sur la surface lunaire.

L’objectif d’Artemis 1, du nom de la sœur jumelle d’Apollo, est de tester la fusée SLS et la capsule d’équipage Orion qui se trouve au sommet.

Les mannequins remplacent les astronautes en mission et enregistreront les niveaux d’accélération, de vibration et de rayonnement.