Le lancement de la fusée Miura 1 marque le saut attendu de l’Europe vers les vols spatiaux commerciaux

La société privée espagnole PLD Space a lancé vendredi dernier sa fusée Miura 1 pour un vol suborbital de cinq minutes, marquant une étape importante pour l’Europe. industrie naissante des vols spatiaux.

Sortir les poubelles (dans l’espace)

Espace PLD lancé sa fusée réutilisable Miura 1 le vendredi 6 octobre à 20 h 19 HE (samedi à 2h19 CET). La fusée a décollé du Centre d’expérimentation d’El Arenosillo installations à Mazagón, près de Huelva, sur la côte sud de l’Espagne, qui font partie de l’Institut national espagnol de technologie aérospatiale (INTA).

Le vol de Miura 1 a duré 5 minutes et 6 secondes, atteignant une altitude maximale de 28,6 miles (46 kilomètres). Cela représente nettement moins de la moitié de la limite officielle de l’espace, qui commence à une hauteur de 62 miles (100 km). La mission ne s’est pas déroulée comme prévu, car PLD souhaitait que la fusée vole pendant au moins 12 minutes. De plus, l’entreprise a cherché à récupérer la fusée après l’amerrissage, mais cela n’a pas été possible. incapable pour ce faire, malgré une éjection et une décélération réussies du parachute.

« Ce lancement couronne plus de 12 années d’efforts incessants, mais il ne marque que le début de notre voyage », a déclaré Raúl Torres, directeur du lancement de PLD Space, dans le communiqué de presse. Torres a en outre souligné l’importance de la mission dans la validation des éléments de conception clés cruciaux pour son prochain lanceur orbital Miura 5. PLD Space prévoit de lancer une autre Miura 1 avant de se concentrer sur la Miura 5. Cette prochaine fusée, qui devrait être aussi grand comme un bâtiment de 11 étages, vise à lancer des satellites de 1 100 livres (500 kilogrammes) d’ici 2025. Torres et Raúl Verdú ont créé PLD Space en 2011.

À 41 pieds (12,5 mètres) de hauteurla Miura 1 à un étage est aussi haute comme un immeuble de quatre étages. Son nom, « Miura », s’inspire d’une ferme d’élevage connue pour ses taureaux de combat espagnols. PLD avait voulait lancer Miura 1 dès maimais des problèmes de développement ont repoussé le lancement à octobre.

Dans son communiqué de presse, PLD Space affirme que Miura 1 est la première fusée lancée par une société privée européenne qui, comme Ars Technica le souligne, n’est pas tout à fait vrai ; entreprise britannique Skyrora et société néerlandaise Ingénierie T-Moins je les ai déjà battus au poing. Le lancement de Miura reste néanmoins une grosse affaire, mais PLD Space sera confronté à une rude concurrencey compris de Isar Aerospace d’Allemagne et Skyrora susmentionné, entre autres.

Il convient également de noter qu’Arianespace, une société de fusées basée en France et spécialisée dans les services de lancement de satellites, jouit d’une mainmise sur le marché européen, en partie grâce au soutien substantiel des gouvernements européens. Mais cette domination semble toucher à sa fin. Le L’Agence spatiale européenne a mis en place le boost ! programme accélérer la création et l’utilisation de services spatiaux commerciaux européens dirigés par le secteur privé. L’Espace PLD a bénéficié de cette initiativerecevant une aide financière et technique pour développer ses technologies de fusées, à l’image de la manière dont la NASA collabore avec les sociétés spatiales commerciales américaines.

Même si ce vol suborbital ne permet pas à l’Espagne de disposer de capacités spatiales directes, il ne fait aucun doute que le pays fait de grands progrès dans la nouvelle course à l’espace. Avec un accès limité aux lanceurs en Europe en raison des retards d’Ariane 6 ainsi que Les échecs de la fusée Vega, le succès de PLD Space est un signe bienvenu.

L’Europe est à la traîne dans le jeu spatial commercial depuis un certain temps déjà, surtout si l’on compare le continent aux États-Unis. Le lancement de Miura 1 est une démarche solide, mais honnêtement, il était temps. De l’autre côté de l’Atlantique, des poids lourds comme SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin et FireFly Aerospace repoussent continuellement les limites et jalonnent, ou du moins tentent de revendiquer, des revendications sur le marché. L’Europe a manqué quelque chose, et même si le lancement de PLD Space marque un début, il y a beaucoup de rattrapage à faire.

