Le lancement de la campagne « Cheeky » vise à amener les hommes de la Colombie-Britannique à réfléchir au cancer de la prostate – Kelowna Capital News

La Prostate Cancer Foundation de la Colombie-Britannique a lancé un modèle de sous-vêtement unique avec un accès à l’avant et à l’arrière dans l’espoir d’inciter davantage d’hommes à subir des examens potentiellement vitaux.

Le groupe à but non lucratif a dévoilé ses « Checkup Briefs » mardi 20 septembre, dans le but de marquer le Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate et d’amener les hommes hésitants à examiner la prostate à réfléchir davantage à leur santé. Les sous-vêtements sont comme n’importe quelle autre paire de slips, à l’exception de l’ajout d’une fermeture arrière pour donner aux médecins un accès simple aux patients lors des examens.

Le cancer de la prostate est la forme la plus courante de la maladie chez les hommes canadiens. Selon BC Cancer, un homme sur neuf dans la province devrait en être diagnostiqué. En 2021, ce nombre s’élevait à plus de 3 600. On estime que 500 hommes de la Colombie-Britannique diagnostiqués avec un cancer de la prostate en meurent chaque année.

Malgré cela, un tiers des hommes disent qu’ils ne passeront pas d’examen, selon la Prostate Cancer Foundation BC.

“Notre objectif avec Checkup Briefs est d’amplifier la sensibilisation à l’importance d’avoir des examens de la prostate grâce à une approche plus humoristique. Nous espérons que cette orientation plus ironique permettra aux hommes de se sentir plus à l’aise pour apprendre et parler des examens de la prostate », a déclaré la directrice générale Leah Lariviere dans un communiqué de presse.

Pour obtenir une paire de slips, les hommes doivent prendre rendez-vous pour un examen de la prostate et en informer la fondation contre le cancer en laissant un commentaire sur leur publication de lancement Instagram.

Pour plus d’informations sur le cancer de la prostate, rendez-vous sur prostatecancerbc.ca.

CancerSanté et bien-être