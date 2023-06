Le lancement de fonctionnalités de Google en juin est arrivé avec de nombreuses nouveautés pour les téléphones Pixel et la montre Pixel

Un peu plus tard que d’habitude – il envoie généralement des mises à jour le premier lundi de chaque mois – aujourd’hui, Google a enfin publié sa mise à jour de juin pour Pixels. Mais ce n’est pas une mise à jour mensuelle ordinaire, c’est la dernière fonctionnalité Drop. Celles-ci sortent tous les trois mois, et tandis que le reste des mises à jour mensuelles de l’entreprise se concentrent uniquement sur la correction des vulnérabilités de sécurité et la correction des bogues, ces Feature Drops apportent également de nouvelles fonctionnalités, tout comme leur nom l’indique.

Cette fois-ci, il y a une foule de nouveautés préparées par Google, à la fois pour les téléphones Pixel qu’il prend toujours en charge, ainsi que pour la Pixel Watch.

Commençons par le côté téléphone. Tout d’abord, vous pouvez demander à l’assistant Google de démarrer le partage d’urgence ou de programmer un contrôle de sécurité « pour plus de tranquillité d’esprit », indique le communiqué officiel, en donnant l’exemple de votre course de nuit et en programmant le contrôle de sécurité pour 30 minutes. Ensuite, si vous ne répondez pas à la vérification dans la durée définie, vos contacts d’urgence seront avertis et votre position en temps réel partagée avec eux. En parlant de Google Assistant, il a deux nouvelles voix, totalisant maintenant 12 en anglais américain.

La détection de collision est disponible sur Pixels depuis 2019, assurant la sécurité des conducteurs en appelant automatiquement les services d’urgence. Désormais, la fonctionnalité partagera également votre position en temps réel et le statut de vos appels avec vos contacts d’urgence, informant essentiellement vos proches que vous avez eu un accident de voiture.

Ensuite, le Pixel 7 Pro obtient Macro Focus pour les vidéos, de sorte que « vous pouvez créer des vidéos plus grandes que nature des moindres détails, comme des papillons flottant ou des fleurs ondulant dans le vent », dit Google. Sur le Pixel 6 et les modèles plus récents, vous pouvez également prendre des photos avec retardateur en levant simplement la paume de la main pour déclencher le minuteur pendant 3 ou 10 secondes, selon la manière dont vous l’avez réglé. C’est une fonctionnalité que beaucoup d’appareils concurrents ont depuis un certain temps, il est donc bon de voir Google l’ajouter également.

Également sur Pixel 6 et les téléphones plus récents, vous pouvez transformer vos photos de fond d’écran 2D en « scènes 3D dynamiques » pour « un look vraiment magique », et avec de nouveaux fonds d’écran emoji, vous pouvez mélanger et assortir plus de 4 000 emoji avec différents motifs et couleurs pour créer fonds d’écran animés.

L’application Recorder vous permettra d’exporter des transcriptions dans Google Docs « à partir de la semaine prochaine », de générer des clips vidéo étiquetés par des haut-parleurs, ainsi que de rechercher des haut-parleurs dans les enregistrements. Cela sera disponible pour, vous l’avez deviné, Pixel 6 et les appareils plus récents.

À l’aide de l’application Google Home, vous pouvez désormais accéder rapidement à vos appareils domestiques intelligents préférés à partir de l’écran de verrouillage, en utilisant le panneau d’accueil repensé.

Le Pixel 6a et le Pixel 7a réduisent leur intensité de vibration lorsqu’ils détectent qu’ils se trouvent sur une surface dure et plane comme un bureau ou une table, afin qu’ils ne vous effraient pas lorsqu’ils commencent à vibrer – ou du moins, pas autant.

Enfin, une autre fonctionnalité que nous avons vue ailleurs a atteint Pixels. La charge adaptative utilise désormais « Google AI » pour prédire une longue session de charge en fonction de vos habitudes précédentes, et chargera lentement à 100 % une heure avant qu’elle ne soit censée être débranchée. De cette façon, la durée de vie de votre batterie sera prolongée.

La Pixel Watch est désormais capable de vérifier votre saturation en oxygène (SpO2) et de vous aider à identifier les changements du niveau d’oxygène dans votre sang pendant que vous dormez. Et bien sûr, vous pouvez suivre vos tendances SpO2 au fil du temps.

La smartwatch a également acquis la capacité de vous avertir lorsque votre fréquence cardiaque est anormalement élevée ou basse. Ces deux fonctionnalités sont depuis longtemps des éléments de base des smartwatches concurrentes, et il est agréable de les voir enfin arriver sur l’appareil de Google.

Google Assistant est désormais disponible sur Wear OS en italien, portugais, suédois, polonais et espagnol, tandis que Spotify obtient trois nouvelles tuiles – une pour lancer une session DJ, une autre pour écouter des podcasts et une qui vous permet de vérifier ce qu’il y a dedans votre lourde rotation.

La Pixel Watch mettra également automatiquement en pause votre exercice de course, de marche ou de vélo lorsque vous prenez une pause, et reprendra automatiquement le suivi une fois que vous aurez redémarré votre entraînement.

C’est tout pour les logiciels, mais Google a également du nouveau matériel à annoncer. Il proposera de nouveaux bracelets Metal Links pour la Pixel Watch, avec « des courbes douces et des lignes nettes pour rehausser votre style ». Vous obtenez un outil de dimensionnement fourni pour vous aider à ajouter ou à supprimer facilement des liens. Ceux-ci seront disponibles le 16 juin dans les magasins de détail Google et dans la boutique en ligne Google, et vous pourrez choisir parmi deux couleurs : argent brossé et noir mat.

