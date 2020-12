Le jeu très attendu Cyberpunk 2077 sera enfin lancé le 10 décembre, et ses développeurs CD Projekt a révélé que certains utilisateurs disposant des versions PC ou Google Stadia du titre auront accès plus tôt que les autres. Dans un tweet la semaine dernière, les développeurs avaient déclaré que les utilisateurs des fuseaux horaires PST, EST, COT et BRT auraient accès plus tard dans la journée, c’est-à-dire en décembre. Alors que les joueurs disposant d’un PC ou d’un compte Google Stadia vivant dans l’est du monde ne pourront jouer à Cyberpunk 2077 que le 10 décembre. En Inde, il sortira à 17h30 demain, tandis que les joueurs avec la PlayStation 4 et la Xbox Une version de Cyberpunk 2077 dans le pays aura accès à minuit le 10 décembre. Le titre de CD Projekt Red était initialement prévu pour une sortie en avril 2020, qui a ensuite été reportée au 17 septembre, puis à nouveau au 19 novembre.

Le jeu sera également jouable sur les PlayStation 5, Xbox Series S et Series X de nouvelle génération. Récemment, ses développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay qui montre à quoi ressemblera le jeu sur les consoles PlayStation 4 Pro et PlayStation 5. La bande-annonce du gameplay avait révélé que le titre avait une narration constante qui définit la toile de fond, l’histoire du protagoniste et les choix des joueurs. Notamment, Cyberpunk 2077 sera également le premier jeu à utiliser la technologie REDengine développée par la société polonaise. Le producteur du jeu Richard Borzymowski avait précédemment déclaré que le titre aurait un traçage de rayons et d’autres mises à jour graphiques pour tirer parti de la nouvelle génération de consoles PlayStation et Xbox. En termes d’intrigue, il se déroule dans la ville dystopique de nuit, marquée par six régions distinctes. Les joueurs prendront le contrôle de V, un hors-la-loi mercenaire dont le motif ultime sera d’acquérir un prototype d’implant de puce qui est la clé de l’immortalité. Notamment, les utilisateurs peuvent également personnaliser le cyberware, les compétences et le style de jeu du personnage. Le jeu présente en outre la star hollywoodienne Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand.

L’attente est presque terminée! Si vous cherchez à jouer # Cyberpunk2077 dès qu’il est disponible, voici une carte avec les horaires de sortie mondiaux. Pour les joueurs PC et Stadia, la sortie est simultanée et prévue pour minuit GMT, et pour tous les joueurs de console – minuit heure locale. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 3 décembre 2020

En termes de durée de fonctionnement, certains examens préliminaires du Cyberpunk 2077 ont suggéré que sa campagne principale est relativement courte et peut être achevée dans une fourchette de 15 à 20 heures. Plus tôt en septembre, ses développeurs avaient déclaré que le jeu serait plus court que The Witcher 3. Selon une analyse de How Long to Beat, la quête principale de Witcher 3 prend près de 51 heures pour se terminer. Et si les utilisateurs souhaitent explorer tous les coins et recoins du titre, ils pourraient avoir un peu plus de 100 heures, comme suggéré précédemment par Lukasz Babiel, responsable du contrôle qualité chez CD Projekt RED. Cyberpunk 2077 est disponible en précommande sur le PlayStation Store pour Rs 3,499 tandis que les utilisateurs Xbox peuvent acheter le Game Store pour Rs 3,490 sur le Microsoft. Les utilisateurs de PC peuvent y accéder via Games The Shop for Rs. 2,499. Google Stadia, qui n’est pas encore disponible en Inde, propose Cyberpunk 2077 à 60 $ (environ 4400 Rs).