Le lancement de CAPSTONE par Rocket Lab marque le retour de la NASA sur la Lune

Rocket Lab a lancé mardi matin un petit vaisseau spatial à destination de la Lune depuis ses installations néo-zélandaises, une mission qui représente une première pour la société et la National Aeronautics and Space Administration.

CAPSTONE représente également la première mission Rocket Lab à aller dans «l’espace lointain» – s’aventurant au-delà de la cible typique de l’entreprise en orbite terrestre basse.

La NASA s’est tournée vers une petite cohorte d’entreprises pour réaliser CAPSTONE. Outre la fusée Electron et le vaisseau spatial Photon de Rocket Lab, Advanced Space, basé au Colorado, a développé et exploitera CAPSTONE, tandis que deux sociétés californiennes ont construit le petit vaisseau spatial et fourni son système de propulsion – Terran Orbital et Stellar Exploration, respectivement.

“Chaque composant majeur ici provient en fait d’une entreprise qui a reçu au cours des 10 dernières années un prix de petite entreprise du gouvernement pour développer la technologie utilisée pour cette mission”, a déclaré Baker de la NASA.

“Nous sommes très intéressés par la manière dont nous pouvons soutenir et exploiter les capacités commerciales américaines pour faire progresser ce qui est capable – et l’une des choses que nous avons vraiment poussées au fil des ans a été de savoir comment nous étendons la portée des petits engins spatiaux au-delà de la basse Terre orbite vers de nouvelles destinations stimulantes », a ajouté Baker.