Le lancement de Big Artemis I Moon de la NASA a été annulé en raison d’un problème de moteur

Artémis Ila première mission de l’ambitieux programme de la NASA visant à ramener les humains sur la Lune, a subi un contretemps moteur quelques heures seulement avant le décollage lundi matin, forçant le lancement très attendu à essuyer. Maintenant, l’agence spatiale envisage une fenêtre de sauvegarde qui s’ouvre le vendredi 2 septembre à 9 h 48 PT (12 h 48 HE, 17 h 48 BST), mais il y a encore une certaine incertitude à ce sujet.

“Pour résumer, nous avons tenu à T-moins 40 minutes et compté après que l’équipe n’a pas pu passer une purge moteur qui n’a pas montré la bonne température une fois qu’ils sont entrés dans le test de purge moteur”, a déclaré la NASA dans le cadre de son gommage. annonce lundi. “En fin de compte, le directeur du lancement a appelé un gommage pour la journée. La première opportunité, en fonction de ce qui se passe avec ce moteur, serait le 2 septembre, qui est disponible pour l’équipe de lancement, mais nous attendrons une décision”

Lors d’une conférence de presse dans l’après-midi de lundi, le chef de mission d’Artemis, Mike Sarafin, a souligné que jusqu’à ce qu’une réunion officielle sur les événements de lundi ait lieu – prévue mardi alors que l’équipe prend un repos bien mérité après une matinée mouvementée – il est difficile de dire ce qui nous attend. pour Artémis I.

Pour faire simple, Sarafin a déclaré qu’il y avait une “chance non nulle” que les activités reprennent vendredi – mais aussi que la fusée soit reculée à l’arrêt le tampon pour un examen plus approfondi. “Si nous pouvons résoudre ce problème de manière opérationnelle hors du pad, cela ne sera pas nécessaire. Et si nous pouvons résoudre cela de manière opérationnelle sur le pad dans les prochaines 48 heures; 72 heures, vendredi est définitivement en jeu”, a déclaré Sarafin. . “Nous avons besoin que l’équipe digère ce que nous avons appris et nous allons partir de là.”

Le coupable est le moteur 3

Après un bref retard météorologique lundi, les choses semblaient sur la bonne voie pour la fusée orange vif du système de lancement spatial d’Artemis I, mais quelques obstacles techniques sont survenus lors de sa phase de chargement de carburant. En plus de cela, plus tôt dans la journée, la NASA a noté qu’il y avait une “fissure” dans le matériau du système de protection thermique sur l’une des brides de l’étage central SLS, mais il s’est avéré plus tard que c’était une conséquence du propulseur super refroidi, pas un problème structurel.

En ce qui concerne les moteurs, les propulseurs de la fusée étant remplis d’oxygène liquide, Les ingénieurs de la NASA ont noté que le moteur 3 “n’était pas correctement conditionné par le processus de purge”. Ce processus est destiné à permettre aux moteurs de refroidir à la bonne température en libérant une petite quantité de carburant. Cela ne fonctionnait pas.

En juin, au moment de la répétition de la robe mouillée d’Artemis I – qui a nécessité quatre essais – l’équipe espérait examiner l’efficacité de ce processus de saignement, mais n’y est pas parvenue. “C’est quelque chose qu’ils voulaient tester pendant la quatrième robe mouillée, mais ils n’ont pas pu le faire”, a déclaré le diffuseur de la NASA, Derrol Nail. a déclaré lors du livestream de l’agence sur la tentative de lancement. “C’était donc la première occasion pour l’équipe de voir cela en direct. C’est un problème particulièrement délicat d’obtenir cette température.”

Environ une heure après avoir tenté de résoudre le problème de purge du moteur 3, l’équipe a rencontré le directeur du lancement Charlie Blackwell-Thompson pour discuter de la marche à suivre. “Pour le moment, les indications n’indiquent pas un problème de moteur”, a déclaré Sarafin, ce qui signifie que le revers n’est probablement pas lié à l’interface moteur elle-même. “C’est dans le système de purge qui conditionne thermiquement les moteurs.”

Néanmoins, le lancement d’Artemis I a été annulé.

“Ce n’est qu’une partie de l’activité spatiale – et en particulier un vol d’essai”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, après l’annonce du retard lundi. “Nous stressons et testons cette fusée et ce vaisseau spatial d’une manière que vous ne le feriez jamais avec l’équipage humain à bord. C’est le but d’un vol d’essai.”