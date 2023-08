Le lancement de 4 astronautes vers la station spatiale reporté à samedi

CAP CANAVERAL, Floride (AP) — La NASA et SpaceX ont interrompu jeudi soir le compte à rebours pour le lancement de quatre astronautes vers la Station spatiale internationale.

Les responsables de la mission ont reprogrammé le décollage tôt samedi matin, leur donnant ainsi 24 heures supplémentaires pour résoudre les problèmes persistants, ont indiqué des responsables. Un temps presque idéal était attendu.

Les quatre astronautes, représentant quatre pays, ne s’étaient pas encore dirigés vers la fusée SpaceX Falcon qui les attendait sur la plateforme.

Ils devraient passer six mois à la station spatiale, remplaçant quatre astronautes qui y sont restés six mois. Un astronaute de la NASA dirige le nouvel équipage, qui comprend un chirurgien japonais et des ingénieurs danois et russes.

Plus tôt jeudi, la station a dû éviter un débris spatial, quelques heures seulement avant qu’un navire de ravitaillement russe n’arrive avec une nouvelle livraison. Les débris, un fragment provenant du test de missile antisatellite chinois de 2007, seraient passés dangereusement près si l’orbite de la station n’avait pas été abaissée.

Marcia Dunn, Associated Press