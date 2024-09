Le lancement d’Assassin’s Creed Shadows est reporté à février 2025

La sortie d’« Assassin’s Creed Shadows » a été reportée au 14 février 2025, au lieu de sa sortie actuellement prévue le 15 novembre.

L’éditeur de jeux Ubisoft a annoncé la nouvelle mercredi, citant une faible performance du nouveau titre « Star Wars Outlaws » et un bénéfice inférieur aux attentes au cours du trimestre en cours comme facteurs décisifs pour pousser le prochain volet de la franchise « Assassin’s Creed ».

Selon Ubisoft, « bien que le jeu soit complet, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à consacrer du temps supplémentaire au peaufinage du titre. Cela permettra au plus grand opus de la franchise de tenir pleinement ses ambitions, notamment en remplissant la promesse de notre aventure à deux protagonistes, avec Naoe et Yasuke apportant deux styles de jeu très différents. »

De plus, Ubisoft affirme qu’Assassin’s Creed Shadows sera disponible sur Steam le jour du lancement, ce qui constitue une rupture avec la stratégie actuelle de l’entreprise et avec le modèle typique du Season Pass d’Ubisoft, car « tous les joueurs pourront profiter du jeu en même temps le 14 février et ceux qui précommanderont le jeu bénéficieront de la première extension gratuitement ».

Suite aux ventes « plus faibles que prévu » de « Star Wars Outlaws » après sa sortie le 30 août, Ubisoft a déclaré que ses équipes de développement étaient « actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour pour peaufiner et améliorer l’expérience des joueurs afin d’engager un large public pendant la période des fêtes et de positionner « Star Wars Outlaws » comme un jeu performant à long terme ». Ubisoft a déclaré que « Outlaws » sera lancé sur Steam le 21 novembre.

En plus des annonces concernant « Assassin’s Creed Shadows » et « Star Wars Outlaws », Ubisoft a dévoilé mercredi de nouvelles prévisions financières pour l’exercice, notamment une baisse des réservations nettes pour l’ensemble de l’année à environ 1,95 milliard d’euros, et une baisse à 350-370 millions d’euros des réservations nettes pour le deuxième trimestre.

« Notre performance du deuxième trimestre n’a pas été à la hauteur de nos attentes, ce qui nous incite à y remédier rapidement et avec détermination, en nous concentrant encore davantage sur une approche centrée sur le joueur et le gameplay, ainsi que sur un engagement sans faille envers la valeur à long terme de nos marques », a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft, dans un communiqué mercredi. « Bien que les bénéfices tangibles de la transformation de l’entreprise prennent plus de temps que prévu à se matérialiser, nous poursuivons notre stratégie, en nous concentrant sur deux secteurs verticaux clés – les aventures en monde ouvert et les expériences natives GaaS – avec l’objectif de stimuler la croissance, la récurrence et la génération de cash-flow libre robuste dans notre activité. À la lumière des défis récents, nous reconnaissons la nécessité d’une plus grande efficacité tout en ravissant les joueurs. En conséquence, au-delà des premières actions importantes à court terme entreprises, le Comité Exécutif, sous la supervision du Conseil d’Administration, lance une revue visant à améliorer encore notre exécution, notamment dans cette approche centrée sur le joueur, et à accélérer notre trajectoire stratégique vers un modèle plus performant au bénéfice de nos parties prenantes et actionnaires. Enfin, permettez-moi de répondre à certains commentaires polarisés sur Ubisoft ces derniers temps. Je tiens à réaffirmer que nous sommes une entreprise axée sur le divertissement, qui crée des jeux pour le public le plus large possible, et que notre objectif n’est pas de promouvoir un programme spécifique. Nous restons déterminés à créer des jeux pour les fans et les joueurs que tout le monde peut apprécier.

