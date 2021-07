Le Lancashire a battu le Yorkshire de Roses par quatre guichets pour se qualifier pour les quarts de finale de Vitality Blast | Nouvelles de cricket

2:57



Le Yorkshire a choisi de ne pas manquer Steven Croft du Lancashire après avoir glissé à cause d’une crampe – déclenchant un débat houleux entre les experts de Sky Cricket Mark Butcher et Rob Key pour savoir s’ils avaient fait la bonne chose.

Le Lancashire Lightning a surmonté une oscillation au bâton pour battre les Yorkshire Vikings dans un thriller à faible score et rejoindre leurs rivaux de Roses en quarts de finale de Vitality Blast.

Les meilleurs chiffres T20 de Luke Wood en carrière de 4-20 avaient limité le Yorkshire à 127-8 et le Lancashire semblait sur le point de dépasser ce total car, grâce à Finn Allen (22 sur 8) et Keaton Jennings (15 sur 9), ils ont couru à 37 -0 au troisième.

Mais le Lancashire est ensuite tombé à 64-5 au huitième et aurait été 82-6 après 12 ans si l’arbitre Ian Blackwell n’avait pas refusé un appel lbw d’une livraison de Jordan Thompson qui, selon le suivi du ballon, aurait touché les souches.

Wells (30 sur 37) et Steven Croft (26 sur 29) ont ajouté 54 pour le sixième guichet et, une fois que Wells est tombé, Croft et Danny Lamb (11 sur 4) ont ramené le Lancashire à la maison avec un plus à revendre.

Luke Wood a pris quatre guichets alors que le Lancashire battait le Yorkshire pour atteindre les quarts de finale de Vitality Blast

Il y a eu un moment controversé où, avec 15 courses requises, le Yorkshire a choisi sportivement de ne pas manquer Croft après avoir glissé en courant.

Une balle morte a été officiellement annoncée avant que Croft et Wells ne croisent, mais Sports aériens le commentateur Mark Butcher a estimé que le Yorkshire aurait été parfaitement dans son droit de licencier le batteur.

Les tops du Lancashire, du Yorkshire et du North Group Notts Outlaws ont scellé trois des quatre places de qualification de leur poule, la dernière place devant être déterminée lors de la dernière ronde des matches de dimanche, avec les Birmingham Bears et Worcestershire Rapids les équipes en lice.

Le groupe Nord est maintenant décidé sur une base de points par match, le Derbyshire n’étant pas en mesure de remplir ses deux derniers matches en raison d’une épidémie de Covid.

La défaite du Lancashire samedi n’aurait pas mis fin à leurs espoirs de progression mais les a laissés compter sur d’autres résultats pour poursuivre leur chemin.

Ils n’avaient pas besoin de ce scénario, cependant, après avoir dépassé le Yorkshire, se venger de leur défaite à Emerald Headingley le 2 juillet et préserver leur record à domicile invaincu dans le Blast cette saison.

Wood a frappé avec sa première balle, Adam Lyth (8) étant brillamment attrapé par le capitaine et gardien de guichet du Lancashire Dane Vilas sur le côté de la jambe, puis a lancé l’homme de Surrey en prêt Mark Stoneman quatre livraisons plus tard, après quoi les hôtes ont gardé la course taux en échec.

Wood a ensuite ramassé deux guichets en autant de balles plus tard dans les manches lorsqu’il a roqué Gary Ballance (31 sur 21), puis a attrapé Jordan Thompson (0) sur son propre bowling.

Le capitaine anglais Joe Root (32 sur 37) a eu du mal à démarrer, tout comme Harry Brook, le meilleur buteur du Blast cette saison, ce dernier ayant effectué 22 des 25 livraisons.

Allen a cloué Lyth pour deux monstres six au cours des livraisons successives alors que l’équipe locale a démarré rapidement la course-poursuite – mais les choses se sont dénouées une fois que lui et Jennings étaient sortis en l’espace de quatre balles, avec Alex Davies (13 ), Vilas (9) et Rob Jones (5) alors au départ.

Le Lancashire a riposté, cependant, avec Lamb scellant sa victoire lorsqu’il a frappé Matt Fisher dos à dos à la fin du 19e.

