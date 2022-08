Le Lake Country Museum se mondialise lors d’un sommet de la jeunesse en Allemagne

Le Lake Country Museum and Archives fera la promotion de la salle de classe Voyage VR sur la scène internationale cet automne.

Elle a été désignée comme l’un des délégués officiels du Sommet de l’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20 2022 qui se tiendra en Allemagne en octobre.

“Le Lake Country Museum & Archives s’efforce de créer du contenu local pour nos jeunes et grâce à VR Voyage Classroom, notre portée sera considérablement étendue”, a déclaré Lynn Fanelli, directrice exécutive du Lake Country Museum.

Forager Education lancera la plate-forme en septembre et a développé de nouveaux programmes en personne et des expériences éducatives qui utilisent les dernières nouveautés en matière d’apprentissage à distance.

“Nous sommes ravis de travailler avec le Lake Country Museum & Archives et de présenter leur histoire importante au niveau local et international lors du sommet du G20 YEA en Allemagne”, a déclaré le fondateur de Forager Education, Bryce Mathew Watts.

Le sommet G20 YEA coïncide avec le sommet annuel du G20, où de jeunes entrepreneurs des pays du G20 présentent de nouveaux modèles commerciaux pour créer un écosystème entrepreneurial plus fort. Forager Education, en tant que délégué canadien officiel, fournit une plate-forme pour présenter ce que le secteur du patrimoine de la Colombie-Britannique fait pour bâtir ensemble un avenir plus fort.

