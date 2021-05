Le laitier de Sonu Sood «ne peut pas supporter la pression» des appels SOS non-stop de personnes cherchant de l’aide au milieu de COVID – Regarder | Actualités Buzz

New Delhi: l’acteur Sonu Sood, dont les efforts pour aider les personnes dans le besoin au milieu de la deuxième vague de pandémie mortelle de coronavirus sont en effet louables. Le héros de la vie réelle s’est rendu sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo de son laitier nommé Guddu, qui semble un peu dépassé par tous les appels SOS qu’il reçoit pour obtenir de l’aide.

Sonu Sood a partagé la vidéo avec la légende: मेरे handle वाले now ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं Il ne peut plus supporter la pression maintenant. Tous ceux qui veulent savoir comment je fais, viens et reste avec moi pendant une journée

La conversation entre Sonu Sood et son laitier fait comprendre à l’acteur que son équipe comprend que lorsque les gens sont dans le besoin, vous devez vous aussi aider. Mais le laitier, qui porte un masque, partage son calvaire: recevoir des appels à des heures impaires.

Dans la vidéo, il dit: « Raat ko phone aata hai, subaha subah phone aane lagta hai. 6 baje uthe nahi raho to bhi phone karte hai. 4 baje phone kardete hai kabhi 1 baje phone kardete hai. Itna pareshaan hogaya ki kehne wali. baat nahi. » On peut entendre Sonu lui dire: « Mereko bhi toh téléphone aate hai logo ke mai bhi toh sunta hun, tujhe kya problème hai. »

Son laitier répond en disant: « Sir aapka alag dimag hai. Hamare paas itni capacité nahi hai na. Hum itna jhel nahi paate. »

Entre les deux, Guddu reçoit à nouveau un appel de quelqu’un qui veut rencontrer Sonu Sood. L’acteur conseille à son laitier de quitter son emploi et d’aider plutôt les personnes dans le besoin à se lancer dans le travail social.

En 2020, lorsque la pandémie mortelle de COVID-19 a éclaté, Sonu Sood a aidé les travailleurs migrants à rentrer chez eux en toute sécurité et au milieu de la flambée de cas dans la deuxième vague, il s’est une fois de plus révélé être un « héros ».

Sonu Sood, qui est actif sur les réseaux sociaux et répond aux fans à la recherche d’une aide authentique, a fait de son mieux pour organiser des lits d’hôpital et des bouteilles d’oxygène pour les patients COVID-19. L’acteur s’est remis récemment du COVID-19 et est de retour pour aider les personnes en détresse en ces temps de test.

Il a également lancé « Sanjeevani: A Shot of Life » – une campagne de vaccination pour sensibiliser le public. Il y a quelque temps, l’acteur a organisé 10 générateurs d’oxygène pour les patients COVID-19 à Indore.

Sonu Sood et son équipe sont également en train de mettre en place une usine d’oxygène à l’hôpital gouvernemental de Kurnool, qui sera suivi par l’établissement du prochain à l’hôpital de district, Atmakur, Nellore, suivi par d’autres États.