Le laitier de Sonu Sood en a marre de recevoir des appels de personnes cherchant de l’aide, dit « n’en a pas la capacité »

L’acteur Sonu Sood est devenu un messie pour le peuple indien après ses efforts indéfectibles pour aider le pays pendant la pandémie de COVID-19. Après avoir échoué à obtenir l’aide des autorités, les gens ont commencé à demander de l’aide à Sonu.

Vendredi (29 mai), l’acteur a partagé une vidéo de son « doodhwala » qui était visiblement épuisé et ennuyé de recevoir des appels téléphoniques de personnes au hasard qui souhaitaient contacter Sonu pour lui demander de l’aide.

Dans la vidéo, on peut voir le laitier raconter à Sonu comment il reçoit des appels à des heures impaires de personnes qui ont besoin d’aide et qui souhaitent contacter l’acteur. Selon Guddu, Sonu lui a donné un téléphone séparé pour recevoir les appels de ceux qui souhaitent le contacter, vous cherchez la fondation de l’acteur pour obtenir de l’aide.

Lorsque Sonu lui explique que même lui aide les gens en ces temps troublés et qu’il devrait être heureux d’être un messager, le laitier dit : « Sir aapka alag dimag hai. Hamare paas itni capacité nahi hai na. Hum itna jhel nahi paate (Monsieur, vous êtes intelligent. Je n’ai pas la capacité de supporter autant de pression, comme vous.)

Par coïncidence, entre leur conversation, le laitier reçoit un appel d’une personne qui voulait demander l’aide de Sonu. « Mon laitier Guddu a également abandonné. Il ne peut plus supporter la pression maintenant. Tous ceux qui veulent savoir comment je fais, venez et restez avec moi pendant une journée.

Comme d’habitude, les internautes ont fait l’éloge de Sonu, lui envoyant des bénédictions et beaucoup ont même appelé Dieu. Depuis que l’Inde a été touchée par la pandémie de coronavirus, Sonu a été à l’avant-garde pour aider les gens. Au départ, il a aidé d’innombrables travailleurs migrants à rentrer chez eux et lorsque l’infrastructure hospitalière s’est effondrée au milieu de la deuxième vague en cours, il a aidé à organiser des bouteilles d’oxygène, des lits d’hôpitaux et des médicaments pour les personnes.

Partageant un reportage sur l’histoire d’Instagram, l’acteur a plaisanté et a déclaré: « Le rendra plus occupé cette semaine. Les appels doubleront Guddu bhai.

Sonu, qui a lancé une ONG appelée Sood Charity Foundation, est maintenant vénérée par les gens à travers le pays. Récemment, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on pouvait voir des gens verser du lait sur une affiche grandeur nature du Sonu. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont en fait demandé à l’acteur de devenir le prochain Premier ministre du pays.