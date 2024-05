Le lait contenant le virus de la grippe aviaire peut rendre les souris malades, selon une étude

Les souris nourries avec du lait contaminé sont rapidement tombées malades, affichant une fourrure ébouriffée et une léthargie. Le quatrième jour, les souris ont été euthanasiées et les chercheurs ont constaté des niveaux élevés de virus dans le système respiratoire et des niveaux modérés dans plusieurs autres organes. Comme les vaches infectées, les souris hébergeaient également le virus dans leurs glandes mammaires – une découverte inattendue.

« Ces souris ne sont pas des souris en lactation ; le virus peut néanmoins être trouvé dans les glandes mammaires », a déclaré le Dr Kawaoka. « C’est très intéressant. »

On ne sait pas clairement si la présence du virus dans les glandes mammaires est une caractéristique de ce virus particulier ou des virus de la grippe aviaire en général, a déclaré le Dr Webby : « Nous apprenons de nouvelles choses chaque jour. » Les souris sont des parasites courants dans les fermes, fournissant un autre hôte potentiel pour le virus, et les chats et les oiseaux qui se nourrissent de souris infectées pourraient également tomber malades.

Les chats morts après avoir bu du lait contaminé ont montré des signes frappants symptômes neurologiques, notamment des mouvements corporels raides, la cécité, une tendance à marcher en rond et une faible réponse des clignements. Si les souris avaient pu vivre plus longtemps, elles auraient pu développer des symptômes similaires, a déclaré le Dr Webby.

On ne sait pas non plus ce que les résultats signifient pour l’évolution de l’infection chez les humains. Mercredi, des responsables fédéraux ont annoncé qu’un deuxième travailleur laitier avait été testé positif au virus H5N1 ; un prélèvement nasal de cette personne s’était révélé négatif pour le virus, mais un prélèvement oculaire s’est révélé positif.