Le laissez-passer TD de JJ Castle à l’expiration du délai élève Newman au-dessus de Hall – Shaw Local

SPRING VALLEY – Alors qu’il restait environ 10 secondes et que le chronomètre tournait, l’équipe de football de Newman s’est précipitée vers la ligne pour sortir un quatrième et un but.

Le quart-arrière de Newman, JJ Castle, a pris le cliché et a lancé une passe à Ayden Batten, qui est descendu dans la zone des buts alors qu’il attrapait le ballon pour un touché de 3 verges à la fin du temps imparti, envoyant les joueurs de Newman courir pour célébrer vers la ligne de touche tandis que les joueurs de Hall étaient gauche courbé ou à genoux abasourdi alors que les Comets s’échappaient avec une victoire 20-18 au stade Richard Nesti.

“C’est incroyable”, a déclaré Castle. “C’est le territoire des séries éliminatoires pour nous en ce moment. Ils étaient 3-3. Nous étions 3-3. Nous devions gagner tous les matchs pour être garantis dans les séries éliminatoires, donc c’est un gros défi pour nous.

Les Comets ont appelé leur dernier temps mort avant le deuxième essai avec 43,4 secondes à jouer.

“Nous avons prévu deux jeux à courir pour, espérons-le, y arriver”, a déclaré Castle. «Ils n’ont pas fini par s’entraîner, alors nous avions prévu une autre pièce et cela a fonctionné. C’est un miracle.”

Castle a dit qu’il savait qu’il allait le jeter à Batten lors du dernier jeu.

“Ayden avait brûlé son enfant toute la journée”, a déclaré Castle. «Il était sur le petit côté du terrain. J’allais le lui jeter tout de suite.

“Je savais qu’il allait attraper cette passe.”

Le retour a commencé avec une bonne fortune pour les Comets.

Les Red Devils ont botté de leur propre 45 avec 3:10 à faire et il est sorti des limites au Newman 30, mais en raison d’un coup de sifflet par inadvertance, Hall a dû à nouveau botter de dégagement.

Après un hors-jeu sur Hall, les Red Devils n’ont pas pu réussir leur deuxième tentative de botté de dégagement alors que Daniel Kelly de Newman a taclé Hunter Meagher pour une perte de 10 verges, donnant le ballon aux Comets sur le Hall 30.

Après une perte de 3 verges, une incomplétude et un retard de jeu, les Comets ont affronté un troisième et 17 sur les 23, mais une passe de 15 verges de Castle à Nolan Britt et une course de 2 verges de Castle ont créé le situation d’objectif à atteindre.

“Cela a fonctionné en notre faveur en obtenant un terrain court”, a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay. «Honnêtement, il aurait été difficile de descendre.

«(La pièce finale) a été assez mouvementée. Nous les avons ramenés dans la formation dans laquelle nous étions et avons appelé une passe zéro et je suppose que le reste appartient à l’histoire. Il a sorti le ballon et (Batten) a fait une très belle prise. Je suis fier de la façon dont nos enfants ont exécuté sous pression. … C’est quelque chose que nous n’oublierons pas. Les enfants se souviendront toujours de ce jeu et de la façon dont il a mis fin au reste de leur vie. Bien sûr, vous auriez aimé pouvoir les arrêter ou faire ceci ou cela, mais en fin de compte, cela n’a pas d’importance. Nous l’avons fait.

Les Red Devils semblaient être en première position au quatrième quart.

Après avoir arrêté Newman au quatrième essai lors du premier entraînement des Comets en seconde période, les Red Devils ont parcouru 80 verges en 16 jeux, prenant 9:20 de retard et marquant sur une course de 1 mètre de Joseph Bacidore pour remonter 18- 14 sur le deuxième jeu du quatrième quart-temps.

Hall a arrêté Newman sur un autre quatrième essai avant de prendre encore 4:20 de retard avant la séquence finale désastreuse.

“Je pense que nos identifiants ont joué avec beaucoup de cœur et méritaient de gagner ce match”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman. « Ils ont fait quelques erreurs et ça n’a pas marché pour nous.

«Nous n’avons pas obtenu le botté de dégagement (sur le coup de pied) et c’est un changement de possession de 60 verges. Notre défense a bien joué en deuxième mi-temps, mais nous étions fatigués à la fin. Nous avons fait trois gros arrêts puis ils ont complété la passe.

Hall (3-4) doit gagner pour devenir éligible aux séries éliminatoires. Les Red Devils jouent à St. Bede (6-1) la semaine prochaine avant de conclure avec Bureau Valley (1-6).

“Cela nous met le dos au mur”, a déclaré Tieman. « Nous devons obtenir les deux victoires. Nous avons une tâche ardue la semaine prochaine en allant à St. Bede. Ces gars-là connaissent ses séries éliminatoires jusqu’au bout juste pour y entrer.

En première mi-temps, Hall a marqué le premier sur une course de 2 verges de Mac Resetich lors du premier entraînement avant que Newman ne réponde avec un TD de 17 verges exécuté par Castle lors de son premier entraînement.

Newman a pris une avance de 14-6 sur une course de 3 verges de Brady Grennan avec 6:56 à jouer en première mi-temps, tandis que Hall a marqué 14-12 à la pause sur une course de 5 verges de Bacidore avec 2:31 à faire. .

Castle a complété 5 passes sur 6 pour 91 verges et un TD tout en se précipitant pour 45 verges et un score pour Newman.

Resetich a couru pour 219 verges et un TD pour Hall, tandis que Bacidore a couru pour 38 verges et deux scores.