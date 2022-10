Le laissez-passer de conversion était comme dans l’arrière-cour pour les jumeaux Brady – Shaw Local

Lorsque le quart-arrière de St. Bede, John Brady, s’est connecté avec son frère jumeau, Ryan, pour une passe de conversion de deux points lors de la victoire 31-20 des Retrouvailles des Bruins contre Bureau Valley, c’était un moment qu’ils avaient fait d’innombrables fois auparavant.

Dans leur arrière-cour.

Ryan Brady

Les garçons Brady apprécient tous les deux leur temps ensemble sur le terrain.

« C’est cool de l’avoir sur le terrain avec moi. Pour nous, (la conversion en deux points n’est) rien. Nous avons joué au catch dans notre cour toute notre vie. Comme n’importe quel autre moment. Continuez simplement à poursuivre nos activités », a déclaré John.

« C’est quelque chose que beaucoup d’enfants ne peuvent pas faire. J’ai pu jouer au catch dans la cour toute ma vie et vraiment pouvoir devenir un sport d’équipe grâce à lui », a déclaré Ryan.

Jean Brady

Les Brady en sont à leur 11e saison à jouer au football, après avoir commencé en deuxième année.

Avoir des jumeaux, disent-ils, est un double problème. Pour Kerri Brady, la mère des garçons, c’est deux fois l’agonie d’avoir à regarder.

“J’ai dit mes prières avant chaque match pour passer un autre match sans blessure”, a-t-elle déclaré. “Ma plus grande peur est que l’un d’eux se blesse et doive regarder l’autre jouer.”

Pearson égale le record d’entraîneurs PHS

Avec la victoire de vendredi 56-7 sur St. Bede, l’entraîneur de Princeton Ryan Pearson a égalé le record de l’école pour les victoires de l’entraîneur à 44 ans. Pearson a amassé un record de 44-14 (.756) en six saisons (2017-présent) et compte, y compris cette début de l’année 7-0.

Pearson a modestement refilé le crédit à ses joueurs.

« Ce n’est certainement pas moi. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup d’enfants formidables au cours de ces six années. Ils me font paraître beaucoup mieux que je ne le suis », a-t-il déclaré.

Joe Ryan est allé 44-43 (.506) de 1995 à 2003, surmonté d’une demi-finale 11-2 4A en 2002. Ryan a entraîné plus longtemps (neuf saisons) que tout autre entraîneur Tiger.

Photo des séries éliminatoires

Princeton (7-0), Annawan-Wethersfield (6-1) et St. Bede (6-1) ont obtenu une candidature en séries éliminatoires tandis que La Salle-Pérou (5-2) et Dixon (5-2) sont devenus éligibles aux séries éliminatoires avec les victoires de la semaine dernière.

Geneseo (4-3), Newman (4-3), Erie-Prophetstown (4-3), Monmouth-Roseville (4-3) et Stark County (4-3) ont besoin d’une victoire pour devenir éligibles, deux pour décrocher. Il y a cinq équipes 3-4 dans la conférence Three Rivers – Hall, Kewanee, Mendota, Orion et Morrison – qui doivent gagner leurs deux derniers matchs pour devenir éligibles.

Soirées seniors

Bureau Valley (contre Princeton) et St. Bede (contre Hall) tiendront leurs soirées seniors respectivement vendredi et samedi.

BV n’a que sept seniors (St. Bede en a 15), mais ils occupent tous une place spéciale dans le cœur de l’entraîneur de Storm Mat Pistole, étant entré en première année au cours de sa première année.

“C’est un petit groupe, mais voir grandir certains de ces jeunes hommes a été très spécial et j’ai hâte de voir ces gars devenir maris et pères”, a-t-il déclaré.

Comptages rapides

• Deux joueurs de Princeton – le joueur de ligne junior Bennett Williams et l’ailier de deuxième année/DB Noah LaPorte – ont reçu des invitations le jour du match de l’Université de l’Illinois et étaient sur le terrain pour la victoire 9-6 des Illini contre l’Iowa samedi.

• Tel que rapporté dans le BCR de samedi, St. Bede demande la permission de quitter la conférence Three Rivers plus tôt pour former une nouvelle conférence de football et aimerait rejoindre la conférence Tri-County pour tous les autres sports.

• Le junior de Princeton Evan Driscoll (RB/DB) s’est cassé le péroné et s’est blessé aux ligaments du genou lors du match de vendredi contre St. Bede. Les Tigres ont également perdu junior joueur de ligne Jack May (genou) pour la saison.

• Deux diplômés de Bureau Valley — Patrick Smith (’06) et Nathan Black (’07) — seront sur la touche de Princeton en tant qu’entraîneurs adjoints avec Dave Moore, qui a été entraîneur pour les deux programmes.

• Des images ont fait surface après le touché gagnant de Newman contre Hall la semaine dernière, ce qui montrait que les Comets avaient 12 hommes sur le terrain.