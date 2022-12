Le lagon s’assèche alors que la sécheresse frappe les Andes du sud du Pérou

Commentez cette histoire Commentaire

CCONCHACCOTA, Pérou — Depuis sa maison sous le soleil brûlant des Andes du sud du Pérou, Vilma Huamaní peut voir la petite lagune de Cconchaccota, l’axe de la vie de sa communauté. Il a été une source de truites, de plaisir pour les enfants désireux de nager, de beauté alors que les flamants roses volaient au-dessus des montagnes et d’eau pour les moutons assoiffés.

De nos jours, tout ce que Huamaní voit du lagon à 4 100 mètres (13 120 pieds) au-dessus du niveau de la mer est une plaine de sol fissuré et brisé entouré d’herbe jaune.

“Il s’est complètement tari”, a-t-elle déclaré.

La saison des pluies dans cette partie de l’Amérique du Sud aurait dû commencer en septembre, mais la région connaît sa période la plus sèche depuis près d’un demi-siècle, affectant plus de 3 000 communautés dans les Andes centrales et méridionales du Pérou.

Une pluie légère la semaine dernière – seulement la deuxième en près de huit mois – a incité les habitants à installer des bols à l’extérieur pour recueillir de l’eau. Les gouttes soulevaient la poussière lorsqu’elles touchaient le sol, et le lendemain matin, le soleil avait évaporé le peu d’humidité.

Des moutons et des agneaux morts si faibles qu’ils peuvent à peine se tenir debout peuvent être trouvés parmi l’herbe jaune clairsemée. La plantation de pommes de terre, qui est la seule culture qui pousse dans le village de Huamaní, a été retardée, ce qui fait que beaucoup s’attendent à des pénuries alimentaires dans les mois à venir car les gens se nourrissent déjà de leurs réserves de pommes de terre déshydratées.

“Chaque jour, je demande – j’espère – que la pluie tombe … quand il pleut, les herbes poussent, les pommes de terre (poussent)”, a déclaré Huamaní, 38 ans, qui a déménagé avec ses quatre enfants de la capitale du Pérou, Lima, à Cconchaccota. en 2020 dans le but de fuir la pandémie de coronavirus.

L’absence de pluie dans une partie des Andes résulte du phénomène La Niña, présent en 2022 pour la troisième année consécutive, selon l’agence météorologique des Nations unies. La sécheresse frappe également certaines parties de la Bolivie, du Paraguay et de l’Argentine.

Yuri Escajadillo, climatologue au Service national de météorologie et d’hydrologie du Pérou, a déclaré qu’un indice utilisé pour mesurer les sécheresses qualifiait la région d'”extrêmement sèche”.

“C’est une valeur record”, a déclaré Escajadillo.

À Cconchaccota, il n’y a ni eau potable, ni égouts, ni service téléphonique. Les gens boivent de l’eau qu’ils tirent d’une source voisine, bien qu’elle s’assèche parfois aussi.

Les habitants disent que leurs appels aux autorités locales pour obtenir de l’aide sont restés sans réponse pendant plus de deux mois.

Ainsi, Grisaldo Challanca, un jeune agriculteur, a utilisé son téléphone portable pour enregistrer des vidéos et préparer un reportage sur la sécheresse. Il l’a posté sur une page Facebook après être monté à environ 4 500 mètres d’altitude pour obtenir une connexion Internet.

La réponse longtemps retardée des autorités régionales est arrivée la semaine dernière avec la livraison de colis d’avoine fourragère pour les moutons, bovins, alpagas et lamas survivants.

“Les animaux sont tous en os”, a déclaré John Franklin Challanca, un berger de 12 ans, dont la famille a perdu 50 moutons.

Les Andes sont l’une des régions du monde les plus sensibles aux migrations climatiques en raison des sécheresses, des tempêtes tropicales et des ouragans, des fortes pluies et des inondations, selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies.

« Le réchauffement climatique a fait disparaître les glaciers des Andes de 30 % à plus de 50 % de leur superficie depuis les années 1980. Le recul des glaciers, l’augmentation de la température et la variabilité des précipitations, ainsi que les changements d’utilisation des terres, ont affecté les écosystèmes, les ressources en eau et les moyens de subsistance par des glissements de terrain et des inondations », indique le rapport, ajoutant que les précipitations estivales semblent diminuer dans le sud des Andes.

Les petits agriculteurs de diverses parties des Andes au Pérou et en Bolivie prient pour la pluie. Des prières ont lieu sur les rives du lac Titicaca, qui est partagé par les deux pays, et sur des montagnes que les communautés autochtones considèrent comme des dieux.

Dans la seule église évangélique de Cconchaccota, Rossy Challanca a déclaré que la sécheresse était une punition “pour les péchés de l’homme” et un signe clair que la fin du monde est proche.

Mais pour les climatologues, le lagon aurait pu s’assécher car il faisait moins d’un mètre de profondeur, dépendait exclusivement de l’eau de pluie et était soumis à un fort rayonnement solaire.

Wilson Suárez, professeur d’hydrologie de montagne et de glaciologie à l’Université nationale agraire de La Molina au Pérou, a déclaré que ces facteurs constituent “un cocktail idéal” pour que les petites lagunes des hautes régions andines s’assèchent.