Le Lagon Bleu d’Islande fermé après 1 000 tremblements de terre en 24 heures

CNN

—



C’est l’un des principaux attraits qui attirent les visiteurs en Islande, pour flotter dans ses eaux bleu laiteux et chaleureuses.

Mais la piscine géothermique de renommée mondiale Blue Lagoon est fermée depuis une semaine en raison de l’activité sismique actuelle autour du site.

Le site fait partie de la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l’Islande, une épaisse bande de terre pointant vers l’ouest dans l’océan Atlantique Nord depuis la capitale Reykjavik. Outre le Blue Lagoon, la péninsule abrite également le principal aéroport islandais, Keflavik International.

L’Islande est l’une des régions volcaniques les plus actives de la planète. Plutôt que d’avoir un volcan central, la péninsule de Reykjanes est dominée par une vallée du Rift, avec des champs de lave et des cônes.

Selon le Bureau météorologique islandais, environ 1 400 tremblements de terre ont été mesurés au cours des 24 heures précédant midi le jeudi 9 novembre, et 800 autres au cours des 14 premières heures du vendredi. Sept des événements de jeudi étaient d’une magnitude de quatre ou plus – et tous se sont produits sur la péninsule, entre Eldvörp, près de l’aéroport, et Sýlingarfell, une montagne juste à l’est du Lagon Bleu.

Le séisme le plus grave a été enregistré jeudi, peu avant 1 heure du matin, avec une magnitude de 4,8 à l’ouest de Þorbjörn, une montagne située à environ un mile au sud du Lagon Bleu.

“Il s’agit du plus grand tremblement de terre depuis le début de l’activité le 25 octobre”, a écrit jeudi le Met Office dans un bulletin.

“Alors que l’accumulation de magma se poursuit, une activité sismique peut être attendue sur la péninsule de Reykjavík car l’intrusion du magma provoque une tension accrue dans la région.”

Les secousses peuvent être ressenties aussi loin que Reykjavik, a déclaré à CNN un porte-parole de l’office du tourisme local.

Au cours des 24 heures précédentes, 1 200 tremblements de terre ont été mesurés, pour la plupart dans la même zone et à la même profondeur, soit à environ cinq kilomètres sous le niveau du sol. “Il est probable que l’activité sismique se poursuivra et sera d’intensité épisodique, tandis que l’accumulation de magma se poursuit”, a écrit le 8 novembre, ajoutant que “le soulèvement se poursuit dans la région”.

Vendredi, la zone était toujours active, avec environ 800 séismes déjà mesurés depuis minuit, selon un bulletin de 14 heures, heure locale, du Met Office islandais. Un « essaim dense » de séismes a commencé à 7 heures du matin, culminant avec un séisme de magnitude 4,1 près de Sýlingarfell peu avant 14 heures.

Mais il a également tenu à souligner qu’une éruption n’est pas nécessairement imminente. “Le fait qu’il y ait maintenant des tremblements de terre plus importants qu’auparavant dans la région ne signifie pas nécessairement une augmentation du taux d’accumulation de magma”, a indiqué jeudi le bulletin du Met Office.

Le bulletin de vendredi prévenait que des tremblements de terre d’une magnitude allant jusqu’à 5,5 « pouvaient être attendus » alors que l’accumulation de magma se poursuit sous terre. Cependant, ont-ils noté, « à ce stade, rien n’indique que le magma se fraye un chemin vers la surface. »

Sergio Pitamitz/VWPics/Universal Images Group/Getty Images Le Blue Lagoon est fermé depuis au moins une semaine.

La péninsule de Reykjanes a désormais été codée en jaune – un au-dessus du reste du pays en vert – pour le risque d’éruption.

Selon un communiqué de Visit Reykjanes, l’office du tourisme local, l’activité actuelle est similaire à celle qui a précédé l’année dernière. éruption du Fagradalsfjall, à environ 8,5 miles au sud-ouest du Blue Lagoon. Le Fagradalsfjall est entré en éruption chaque année depuis 2021. La dernière éruption a eu lieu du 10 juillet au 8 août 2023. Les sentiers de randonnée ayant été rouverts à cette époque, les visiteurs ont été avertis de ne pas marcher sur la lave encore « brûlante ».

“Il n’y a aucun moyen de prédire avec précision si, où et quand cela pourrait entraîner une éruption volcanique ou l’ampleur possible d’une telle éruption”, a déclaré à CNN Þuríður Aradóttir Braun, directeur de Visit Reykjanes.

« Ce cours continu d’événements est très similaire à celui qui a précédé les trois éruptions précédentes dans la péninsule de Reykjanes en 2021, 2022 et 2023, mais il pourrait également s’atténuer à l’instar des événements que nous avons eu en 2020.

« D’une part, nous sommes témoins d’un événement naturel étonnant en temps réel qui ne se produira peut-être qu’une fois dans une vie. D’un autre côté, il s’agit d’un grand événement naturel que nous ne pouvons pas contrôler. Il faut le respecter et lui donner de l’espace. L’activité volcanique est une réalité en Islande, et les Islandais ont appris à vivre avec ses inconvénients et ses avantages considérables, comme l’énergie géothermique.

« Nous sommes entourés d’une excellente équipe qui surveille et informe à tout moment. »

Elle a souligné que les tremblements de terre se sont produits dans une « partie relativement isolée de l’Islande », mais a déclaré que les visiteurs de la péninsule « pourraient devoir ajuster leur itinéraire de la journée ».

Si une éruption se produit, des avertissements seront envoyés sur tous les téléphones portables de la région, y compris ceux étrangers.

La piscine, le spa, les hôtels et les restaurants du Blue Lagoon ont fermé leurs portes le 9 novembre et devraient rouvrir à 7 heures du matin le 16 novembre, selon un communiqué publié sur le site Internet, qui poursuit : « La principale raison pour laquelle nous avons pris ces mesures de précaution est notre engagement inébranlable. à la sécurité et au bien-être.

Un porte-parole du site a déclaré à CNN : « Bien que le niveau d’incertitude n’ait pas été élevé par les autorités islandaises pendant cette période sismique, la principale raison de ces mesures de précaution est notre engagement inébranlable à donner la priorité à la sécurité et au bien-être de nos clients et de notre personnel. »

Tous les visiteurs ayant réservé recevront un remboursement complet. Les clients ayant réservé jusqu’au 15 novembre ont déjà été contactés, ont-ils confirmé.

D’autres voyagistes proches du mont Þorbjörn ont également activités suspendues jusqu’au 16 novembre au moins, selon l’office du tourisme local. Une route a été fermée et l’accès au géosite d’Elvörp a été interrompu.

Les fermetures seront réévaluées le 16 novembre, selon un avis de l’office du tourisme.

Selon la BBC, un représentant de l’Agence islandaise de protection civile a été envoyé à Grindavíkla ville située à 2,5 miles au sud du Blue Lagoon, pour « se préparer à une éventuelle évacuation de la ville » en cas de « magma semblant remonter à la surface ».

RÚV, le service national de radiodiffusion islandais, a mis en place un direct de la région, y compris le Blue Lagoon.

CNN a contacté le Met Office islandais et l’Agence islandaise de protection civile pour commentaires.