Le LAFC transfère l’international uruguayen Brian Rodriguez au Club America

Brian Rodriguez a officiellement signé avec le Club America de LAFC, a annoncé mercredi le club MLS.

ESPN MX signalé précédemment que Rodriguez signera un contrat de trois ans avec Club America après que l’équipe de Liga MX ait proposé d’acheter son contrat à LAFC pour 6 millions de dollars.

“Brian a été un élément important de notre attaque et une énorme raison de tout notre succès depuis son arrivée en 2019”, a déclaré le président et directeur général du LAFC, John Thorrington. a déclaré dans un communiqué d’équipe. “C’est un joueur capable de choses spéciales, et ce transfert sera une excellente opportunité pour lui de continuer à se développer dans un environnement compétitif.”

L’ailier uruguayen de 22 ans est arrivé au LAFC en août 2019 avec de grandes attentes après que l’équipe de la MLS ait dépensé environ 8 millions de dollars pour le protéger de Penarol et faire de lui un jeune joueur désigné.

Rodriguez, trois fois membre de la liste des 22 moins de 22 ans de la ligue, a contribué à pousser son équipe vers le bouclier des supporters lors de sa première saison. En 2021, il a été brièvement prêté à Almeria en deuxième division espagnole.

Il a cependant trouvé sa place menacée par les arrivées estivales des attaquants Gareth Bale et Denis Bouanga.

Brian Rodriguez en action contre le Club America lors de la présentation de la Leagues Cup au SoFi Stadium le 3 août. Harry Comment/Getty Images

Rodriguez a déclaré au TUDN plus tôt ce mois-ci qu’il serait ouvert à un déménagement au Club America, notant que ce serait “un grand pas en avant”.

L’ailier cherchera à regagner l’attention de l’équipe nationale uruguayenne après avoir été exclu des éliminatoires de la Coupe du monde et des matches amicaux en 2022.

Rodriguez a fait ses débuts avec l’Uruguay en 2019, mais n’a pas réussi à gagner des minutes internationales depuis la fin de l’année dernière. Plus tard cette année, l’Uruguay lancera sa course à la Coupe du monde avec des matches de phase de groupes contre la Corée du Sud, le Portugal et le Ghana.

Le manager de l’équipe nationale Diego Alonso a précédemment été entraîneur en Liga MX avec Pachuca et Monterrey, ainsi qu’avec l’Inter Miami en MLS. Au Club America, Rodriguez rejoindra ses compatriotes uruguayens Jonathan Rodriguez, Sebastian Caceres et Federico Vinas.

Les géants de Mexico occupent actuellement la troisième place du classement Apertura 2022 après avoir remporté leurs cinq derniers matchs

LAFC, avec Rodriguez, a récemment rencontré le Club America lors d’un match amical le 3 août au SoFi Stadium de Los Angeles. Dans un match amical à double tête qui a commencé avec LA Galaxy battant Chivas 2-0, le Club America a battu de justesse LAFC aux tirs au but après un match nul 0-0 dans le temps réglementaire.