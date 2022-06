Le lac Ontario regorge de microplastiques

Alors que le soleil brille sur le Harbroufront de Toronto, les piétons profitant d’une promenade estivale ignorent en grande partie ce qui se cache juste au bord de l’eau.

Dix poubelles marines ont été déployées par l’équipe autoproclamée des déchets de l’Université de Toronto. Si vous parvenez à trouver l’un de leurs paniers dans l’eau, il y a de fortes chances qu’il flotte à peine. C’est parce qu’il est alourdi par le contenu à l’intérieur.

Ishani Sharma, étudiante en sciences de l’environnement à l’Université de Toronto (U de T), sort une seringue suivie d’un assaut de plastique. Des emballages alimentaires aux contenants de boissons, en passant par les bouchons de bouteilles et les gobelets, chaque pièce révèle la dure réalité : le lac Ontario est assiégé.

Les plus gros morceaux sont faciles à suivre et à enregistrer. La découverte choquante, selon les chercheurs, est la quantité de microplastiques dans chaque poubelle. Alors qu’elle vide un bac sur une bâche, Sharma estime qu’il n’est rempli qu’au quart.

« Dans cette pile, c’est probablement près de 1 600 à 1 600 microplastiques que nous pouvons compter », a-t-elle déclaré à CTV National News.

Ce décompte provient d’un seul seau, après seulement 24 heures dans l’eau. Il y a neuf autres paniers le long du port intérieur de Toronto. C’est plus de 10 000 morceaux de microplastique extraits chaque jour de seulement 10 poubelles, pas plus grandes qu’un filet de basket de diamètre.

La cofondatrice du programme, Chelsea Rochman, est professeure agrégée d’écologie et de biologie évolutive à l’Université de Toronto. Elle dit qu’ils ont extrait du « poisson gibier » du lac Ontario. Lorsqu’ils coupent le poisson, la crise écologique croissante est mise en évidence.

« Nous trouvons des centaines de morceaux de plastique dans l’intestin d’un poisson et nous trouvons également des morceaux de microplastique dans le filet – la partie que vous et moi mangeons », a déclaré Rochman. « Donc, certaines personnes mangent du microplastique. »

Mais cela ne s’arrête pas là. Rochman travaille avec un laboratoire d’ingénierie à l’U de T qui teste des échantillons d’eau potable locale sur des avions.

« Nous avons recherché des microplastiques dans cette eau potable, nous trouvons des microplastiques dans l’eau potable. Partout dans le monde, de plus en plus de documents sortent et montrent que des microplastiques sont dans notre eau potable », a-t-elle déclaré à CTV News.

Presque chaque morceau de microplastique retiré du lac Ontario est suivi et enregistré par les dizaines d’étudiants de l’U de T qui participent à l’étude.

Des emballages alimentaires aux bouteilles d’eau, en passant par les bouchons et les gobelets, chaque pièce révèle la dure réalité de la pollution plastique.

Après avoir éliminé autant de pièces en microplastique que possible, l’étudiante Zoe Ungku Fa’iz détaille comment elle s’attaque à ce travail fastidieux.

« Nous allons trier tous ces minuscules morceaux et les classer en granulés de plastique, en morceaux de mousse, en fragments, ou même parfois nous trouverons encore de gros morceaux de film (plastique) », a-t-elle expliqué.

La soi-disant équipe de déchets a tracé des milliers de ces plastiques de la taille d’un pois jusqu’aux égouts des sols des usines, dont certaines se trouvent dans des villes éloignées.

« Lorsqu’il fait partie du système d’eaux pluviales, ce drain mène directement à une rivière qui mène directement au lac », explique Rochman.

Tout ce que l’équipe a retiré du lac est partagé avec les représentants du gouvernement, alors que l’équipe pousse ses preuves pour apporter des changements législatifs.

Le gouvernement canadien a interdit les minuscules perles trouvées dans les produits de savon en 2018, bien qu’en l’absence de réglementation fédérale sur les microplastiques ou les industries qui les produisent, le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault a admis à CTV News qu’il fallait faire plus.

« Il y a des choses que nous devons faire en collaboration avec d’autres paliers de gouvernement », a déclaré Guilbeault.

Il a ajouté que « par l’intermédiaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, nous travaillons sur une stratégie conjointe pour lutter contre la pollution plastique, mais je suis d’accord que les microplastiques sont un problème et c’est un problème auquel nous voulons nous attaquer ».

Presque chaque morceau de microplastique retiré du lac Ontario est enregistré.

S’adressant en tête-à-tête avec CTV News, Guilbeault a également noté que la prochaine interdiction par le gouvernement fédéral de certains plastiques à usage unique, bien que cela puisse aider, ne résoudra pas la préoccupation croissante concernant les microplastiques.

Le problème croissant dans les Grands Lacs peut être plus difficile à ignorer pour le public à Toronto.

Emily Chudnovsky, membre de l’équipe Trash et artiste visuelle, collecte chaque jour les déchets retirés par l’équipe. Mais au lieu d’utiliser les plus gros morceaux, elle assemblera les microplastiques pour une grande sculpture qui flottera le long du Harbourfront à la vue de tous.

Chudnovsky espère que « cela incitera les gens à penser aux petits comme aux grands (plastiques) ».

« Ici, à l’équipe des ordures, nous prélevons un échantillon d’un problème beaucoup plus important et collectons les données. J’espère que ma sculpture incitera les gens à s’arrêter, à faire une pause et à en prendre note », a-t-elle déclaré.