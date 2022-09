Le lac Manchar au Pakistan déborde de ses rives alors que les inondations s’aggravent

SEVHAN, Pakistan – Le mur de soutènement du plus grand lac du Pakistan a éclaté mardi après des mois de fortes pluies, menaçant des centaines d’autres villages en aval et forçant des milliers d’autres à quitter leurs maisons.

“Il n’est pas possible de réparer le mur maintenant”, a déclaré le responsable de l’irrigation. Il a déclaré que le gouvernement n’était pas en mesure de protéger les villages sur le trajet des inondations et que les familles auraient quatre à cinq heures pour évacuer.

Le gouvernement pakistanais a déjà du mal à répondre à ce qui a été décrit comme une crise « catastrophique » et la brèche du lac Manchar est susceptible de frustrer davantage l’accès à ceux qui en ont besoin. La colère grandit parmi les déplacés pakistanais, des centaines de villages restent sous l’eau et ceux qui ont atteint la terre ferme ont du mal à trouver un abri et des secours.

On pouvait voir les eaux du lac sauter par-dessus les autoroutes et déborder des canaux de drainage juste au nord de Sehvan, menaçant de couper une voie d’approvisionnement clé vers certains des villages les plus durement touchés du pays à Dadu et au-delà. Les routes menant au sud étaient bordées d’agriculteurs déplaçant leur bétail en lieu sûr.