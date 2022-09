Le lac de Zurich donne à Warren la première défaite de la saison – Shaw Local

GURNEE – Tyler Erkman ne lutte pas en hiver.

Le senior du lac Zurich fait ça à l’automne, sur le terrain de football.

Le splendide large est venu avec une énorme réception au deuxième quart vendredi soir à Gurnee, luttant contre une passe d’un arrière défensif des Blue Devils pour garder un entraînement en vie dans la superbe défaite 23-14 de Warren sur le retour de Warren.

Deux jeux après cette prise de 25 verges lors du match de la North Suburban Conference, Erkman a capté une passe de TD de 54 verges du quart-arrière senior Ashton Gondeck, donnant aux Bears (4-1, 3-0) une avance de 16-0.

“Nous avons écouté nos entraîneurs et avons cru les uns aux autres”, a déclaré Erkman – qui a capté un autre touché, celui-ci pour 30 verges, avec 1:56 à jouer au quatrième quart – et a terminé avec 3 réceptions pour 109 verges.

Warren (4-1, 2-1), qui a mis en déroute LZ 42-0 l’automne dernier, traînait 17-0 à la mi-temps mais a marqué 14 points sans réponse et a eu le ballon au 37 des Bears avec 3:40 à faire en temps réglementaire.

Entrez le secondeur junior LZ Lincoln Adams, qui a limogé Warren QB Adam Behrens. Le joueur de ligne senior de la LZ, Collin Byrne, a récupéré l’échappé et les Bears ont pris le relais au Warren 35.

“Nos enfants continuent de s’améliorer chaque semaine”, a déclaré l’entraîneur de la LZ, Ron Planz, qui pense s’être cassé la cheville alors qu’il célébrait le premier touché d’Erkman.

Les vainqueurs ont également obtenu des points grâce au robuste demi offensif Chris Pirrone (1 yard TD run; 27 courses, 80 yards) et au botteur senior Danny Vuckovic (49 yards FG).

Warren est entré au tableau via une course de TD de 2 verges du junior Donovan McNeal et un gardien de 1 verge de Behrens (6 passes sur 13, 83 verges).

Gondeck a réussi 115 verges sur 4 lancers sur 7 et s’est précipité huit fois pour 42 verges.