La pire sécheresse qu’ait connue l’Italie depuis des décennies a réduit le lac de Garde, le plus grand lac du pays, à un niveau proche de son niveau le plus bas jamais enregistré, exposant des pans de roches précédemment sous-marines et réchauffant l’eau à des températures proches de la moyenne de la mer des Caraïbes.

