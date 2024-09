Le Labrador a intenté une action en justice pour empêcher le vote préférentiel dans l’Idaho. Voici la décision du juge

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute. Revenez à idahostatesman.com pour les mises à jour.

Une initiative La proposition de créer une primaire ouverte et de passer à un système de vote préférentiel pour les élections générales dans l’Idaho apparaîtra sur le bulletin de vote de novembre sans faire l’objet d’un procès, selon une décision rendue jeudi matin par un juge du comté d’Ada.

À seulement neuf semaines des élections générales du 5 novembre, un juge a statué contre le procureur général de l’Idaho Raul Labrador, qui a intenté une action en justice contre l’initiative dans le but de l’empêcher d’apparaître sur le bulletin de vote. le juge a autorisé le jugement sommairelui permettant de statuer rapidement sur le procès sans procès.

« La Cour estime que le procureur général n’a pas satisfait à la charge qui lui incombait de rendre un jugement sommaire pour établir une violation dans la mesure où cette Cour a le pouvoir de déclarer toutes les signatures invalides », a écrit le juge du quatrième district judiciaire Patrick Miller dans sa décision. « Cependant, la Cour estime que les défendeurs ont établi l’absence d’un véritable problème de fait matériel et ont droit à un jugement sommaire. »

Idaho autorise les partis politiques Les électeurs de l’Idaho ont décidé de ne pas fermer leurs primaires, et seuls les républicains inscrits sont autorisés à voter lors des primaires républicaines. Les démocrates de l’Idaho ont choisi de ne pas fermer leurs élections. Dans l’Idaho, où la plupart des électeurs sont des républicains inscrits, la primaire du GOP détermine généralement qui remporte l’élection générale.

L’initiative vise à modifier le système primaire fermé et demande aux électeurs si l’Idaho devrait créer un système primaire non partisan ouvert à tous les électeurs. Si elle est adoptée, le nouveau système primaire impliquerait que les électeurs choisissent leurs quatre meilleurs candidats pour passer à l’élection générale. Ensuite, lors de l’élection générale, les électeurs classeraient leurs candidats par ordre de préférence.

Idaho Secrétaire d’État Phil McGrane a approuvé la mesure pour le vote en juillet après la Coalition des Idahoans pour des primaires ouvertes a recueilli plus de 70 000 signatures en sa faveur.

Le Labrador a poursuivi la coalition et a demandé au tribunal de rejeter toutes les signatures, alléguant que la coalition soutenant la mesure, Idahoans for Open Primaries, a induit en erreur les signataires en décrivant de manière inexacte l’initiative comme des « primaires ouvertes » plutôt que comme un vote préférentiel.

Supprimer l’initiative référendaire à ce stade aurait nécessité de dépenser 300 000 $ pour créer de nouvelles brochures électorales sans initiative et les envoyer par courrier à 800 000 habitants de l’Idaho, a déclaré le bureau du secrétaire d’État à l’Idaho Statesman.

Les Idahoans for Open Primaries, une coalition soutenant une initiative visant à créer une primaire ouverte et un vote préférentiel dans l’Idaho, livrent des boîtes de chaque comté remplies de signatures à remettre au bureau du secrétaire d’État de l’Idaho en juillet.

Le juge entend les arguments du Labrador et de la coalition

Miller a accordé 25 minutes à chaque partie mercredi pour présenter ses arguments.

La plupart des arguments oraux se sont limités à la question de savoir si les signataires avaient été trompés en croyant que l’initiative était quelque chose qu’elle n’était pas. Le bureau du procureur général a fait valoir qu’une primaire préférentielle n’est pas la même chose qu’une primaire ouverte, tandis que les Idahoans for Open Primaries ont soutenu que la primaire préférentielle est un type de primaire ouverte.

« Ce serait orwellien si le gouvernement pouvait choisir les mots qu’il juge acceptables, appropriés ou vrais pour décrire nos pensées, nos idées, nos réformes », a déclaré Deborah Ferguson, avocate de l’association Idahoans for Open Primaries. « Le gouvernement ne peut pas faire ça. Nous ne vivons pas dans ce genre d’État totalitaire. »

Une partie importante des documents de la coalition — y compris une page de couverture sur des presse-papiers utilisés pour recueillir des signatures — présentait l’initiative comme une « primaire ouverte ». La page de signature, cependant, indiquait dans la plus grande police que l’initiative cherchait à « remplacer la sélection des candidats des partis par une primaire des quatre premiers » et à « exiger un système de vote préférentiel pour les élections générales ».

Josh Turner, responsable du contentieux constitutionnel auprès du procureur général, a fait valoir devant le tribunal que les organisateurs avaient délibérément choisi de semer la confusion en utilisant le terme « primaires ouvertes ».

« On ne peut pas corriger un mensonge en le révélant après coup, dans la taille que l’on veut, a déclaré Turner. Nous savons tous qu’en tant qu’êtres humains, nous avons tendance à signer des choses sans raison. »

Turner a déclaré que les signataires ont peut-être cru qu’ils soutenaient une initiative visant à rendre à l’Idaho son système primaire ouvert d’avant 2012, qui permet aux électeurs de choisir à quel parti participer à la primaire, quelle que soit leur affiliation politique. Il a déclaré que permettre à une initiative de vote de s’appeler autrement « supprimerait un garde-fou crucial pour protéger ce processus contre les abus et la fraude ».

L’audience du comté d’Ada était la deuxième tentative de Labrador de contester les primaires ouvertes devant les tribunaux. Il avait d’abord porté plainte contre la coalition et le secrétaire d’État directement devant la Cour suprême de l’Idaho, qui avait statué que les allégations de fraude devaient être tranchées par un tribunal inférieur.

Les juges ont déclaré qu’ils ne pourraient pas se prononcer sur la deuxième plainte du procureur général, selon laquelle l’initiative était inconstitutionnelle, à moins que les électeurs n’approuvent la mesure en novembre, a rapporté le Statesman. L’initiative aurait besoin d’un soutien à la majorité simple pour être adoptée.

Le Parti républicain de l’Idaho a repoussé l’initiative de vote, bien que d’autres individus et groupes républicains, dont l’ancien gouverneur Butch Otter avec Republicans for Open Primaries, Mormon Women for Ethical Government et Veterans for Idaho Voters, aient aidé à organiser le soutien.