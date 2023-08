Le labradoodle volé a été « emmené pour une coupe de cheveux » juste après que le père du propriétaire, Donald Patience, ait été « assassiné lors d’un cambriolage »

Un labradoodle VOLÉ a été emmené pour une coupe de cheveux juste après que son propriétaire ait été assassiné lors d’un cambriolage qui a mal tourné, a-t-on affirmé.

Un voleur de chien présumé l’aurait emmené dans un salon de toilettage dans les instants qui ont suivi la mort de Donald Patience, père de trois enfants.

Donald Patience a été retrouvé mort à son domicile du Grand Manchester mardi dernier Crédit : PA

L’homme de 45 ans a été découvert mort mardi dernier à son domicile de Radcliffe à Bury, dans le Grand Manchester, déclenchant une enquête pour meurtre.

On pense qu’il a été tué dans ce que la police du Grand Manchester a qualifié d’« attaque ciblée » lors d’un cambriolage.

Il a maintenant été rapporté que l’un des suspects aurait emmené le labradoodle volé dans un salon de toilettage situé à 160 pieds de la scène du crime.

Le propriétaire du Dog Shop, Mick Hewitson, 58 ans, a raconté qu’il venait d’ouvrir ses portes lorsqu’un « jeune homme » est entré et lui a demandé de s’occuper des poils du chien.

M. Hewitson a décrit comment l’homme « calme » a déclaré que son « patron était parti en Écosse » et qu’il « voulait que les poils du chien soient coupés pendant son absence ».

Il a ajouté : « J’ai mal à l’épaule et le chien était un gros problème, alors je lui ai dit que je ne pouvais pas le faire pour le moment.

« Probablement environ 30 minutes plus tard, j’ai regardé dehors et le même homme était en train d’être arrêté et la police s’occupait du même chien. »

La police a demandé des informations sur l’activité près de la maison au bout de la terrasse de M. Patience au cours des quatre jours précédant sa mort, mardi dernier.

Il y a eu des suggestions selon lesquelles il était surveillé avant la tentative de cambriolage, a rapporté le Telegraph.

L’inspecteur en chef Rachel Smith de l’équipe des incidents majeurs de GMP a déclaré : « Nous recherchons également des personnes qui pourraient connaître Donald, l’ont vu promener son labradoodle blanc bien-aimé dans la région ou qui ont connaissance d’une activité à son adresse ou à proximité, ce qui est une terrasse d’extrémité sur Ainsworth Road, depuis le vendredi 18 août 2023. «

Les forces de l’ordre ont arrêté trois hommes soupçonnés de meurtre, un homme de 39 ans restant en détention tandis que deux autres suspects âgés de 41 et 27 ans ont été libérés sous caution.

Le labradoodle est pris en charge par les autorités, a indiqué la police.

La famille dévastée de M. Patience a rendu hommage à l’homme que ses amis appellent Prentice.

Il a été décrit comme « un fils, un frère et un père très aimé » qui « manquerait énormément à beaucoup ».

Son ex-femme, Kirsty Leigh Banks, a publié un article sur la perte d’un « homme extrêmement incroyable ».

Elle a écrit : « Malgré ce qui s’est passé entre nous, Prentice était un père extraordinaire et adorait ses enfants.

« Nous avons tous vraiment le cœur brisé par cette nouvelle et nous avons tous du mal à accepter sa mort. »

La police n’a pas révélé la cause du décès, même si l’autopsie l’a jugé « suspect ».

M. Patience avait été cambriolé des mois auparavant, a-t-il été révélé, les voleurs s’emparant de plusieurs téléviseurs, du vélo d’un enfant et de la voiture de son frère.

Il a décrit les détails de l’effraction dans une note aux voisins en janvier.

La police a demandé à toute personne disposant d’informations susceptibles de l’aider à contacter directement l’équipe des incidents majeurs de GMP au 0161 856 3635 ou 101 en citant le numéro d’incident 1139 du 22/08/2023.

Ils peuvent également contacter Crimestoppers au 0800 555 111.

M. Patience avait publié des photos d’un labradoodle sur les réseaux sociaux

Des photos d’animaux de compagnie ont été partagées par lui sur Facebook

Une vitre brisée chez M. Patience Crédit : Zenpix

La police inspecte la scène du crime à Radcliffe à Bury Crédit : Zenpix

Des hommages ont été rendus devant le domicile de la victime dans le Grand Manchester Crédit : PA

Il a eu trois enfants avec Kirsty Leigh Banks qui l’a qualifié de « père extraordinaire ». Crédit : Facebook