Le Labour argentin bat l’Afrique du Sud 1-0 en lever de rideau

L’Argentine, ancienne championne olympique, a été mise à rude épreuve par l’Afrique du Sud, numéro 14 mondiale, avant d’enregistrer une victoire 1-0 lors du match d’ouverture de la poule A de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH, vendredi.

Après deux premiers quarts-temps stériles et acharnés, l’Argentine, championne olympique de 2016, a marqué le but vainqueur à la 42e minute grâce à un effort sur le terrain de Casella Maico.

A LIRE AUSSI| Coupe du monde FIH 2023 : Sudarshan Pattnaik encourage l’équipe indienne et crée une mosaïque de balles de riz pour le trophée

Mais c’était loin d’être rose pour les Los Leones car c’est l’Afrique du Sud qui a poussé fort au premier quart mais n’a pas réussi à convertir ses chances en résultats positifs.

Au deuxième quart-temps, l’Argentine est revenue en force et a obtenu trois corners de pénalité d’affilée, mais a tout gâché alors que l’Afrique du Sud défendait vigoureusement.

Après le changement de côté, l’Afrique du Sud a eu le premier timide au but sous la forme d’un corner de pénalité mais l’occasion a été gâchée.

L’Argentine a sorti l’impasse à la 42e minute lorsque Casella a profité d’une contre-attaque et a marqué un superbe panier sur la passe de Toscani.

Moins d’un but, l’Afrique du Sud est sortie offensive dans le quatrième et dernier quart-temps, mais la défense argentine a tenu bon pour étouffer les incursions de ses rivaux et enregistrer une victoire âprement disputée.

L’Argentine affrontera l’Australie, numéro un mondial, le 16 janvier, tandis que l’Afrique du Sud affrontera la France lors de son prochain match de poule le même jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)