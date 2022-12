Le laboratoire national de contrôle antidopage surpris par les commentaires du panel Rajya Sabha sur le retard dans les rapports

Le National Dope Testing Laboratory (NDTL) est surpris du rapport défavorable déposé au Rajya Sabha concernant le retard dans la présentation des rapports annuels et des comptes audités du premier organisme de contrôle, selon des sources.

Des sources du NDTL ont déclaré à PTI que les rapports avaient été soumis le 1er décembre et que les commentaires défavorables d’un comité de la Rajya Sabha avaient pris l’organisation au dépourvu.

Ils ont déclaré que la soumission tardive des rapports pourrait être due à un retard de la part du ministère des sports auquel la NDTL a envoyé les documents.

« Nous sommes surpris de cette évolution. NDTL avait soumis les rapports le 1er décembre et nous ne savons pas pourquoi ils ont été déposés si tard”, ont déclaré les sources.

Le comité RS, dirigé par le député Kamakhya Prasad Tasa, lors de la présentation du 168e rapport sur la « Présentation des rapports annuels et des comptes audités de NDTL » vendredi, a souligné la publication tardive des rapports annuels et des comptes audités de l’organisme de contrôle des échantillons de dopage.

Les sources ont cependant souligné que le comité RS avait plus tôt cette année félicité NDTL pour son rôle proactif dans la réalisation de tests antidopage sur les sportifs.

Selon le rapport du comité RS, le retard a été causé principalement par « le manque de personnel ayant la spécialisation et les antécédents requis depuis le niveau de PDG et de directeur jusqu’aux niveaux inférieurs, le retard dans l’audit du CAG, l’impression et la traduction de documents volumineux, l’effet cumulatif de retard des années précédentes, etc.”

“Le comité a, entre autres, observé que le processus comptable prenant un temps excessivement long semble être injustifiable et nécessite une attention immédiate”, a observé le panel de Rajya Sabha et a demandé à NDTL de prendre des mesures correctives.

En outre, le comité a observé que la question de l’audit par le CAG devrait être « vigoureusement poursuivie » afin d’assurer son achèvement en temps opportun. chaque étape relative à la préparation et au dépôt des rapports.

«Le comité, entre autres, a également formulé des recommandations concernant le téléchargement en temps opportun des rapports annuels et des comptes audités ainsi que des déclarations d’examen et de retard, le cas échéant, simultanément sur le site Web.

“Le rapport (NDTL) a été adopté par le comité le 21 décembre 2022. Le rapport complet est disponible sur le site Web de Rajya Sabha”, indique le rapport du panel.

La source a ajouté que NDTL ne souhaite pas aborder la question avec le ministère des sports sous la juridiction duquel travaille le laboratoire de contrôle antidopage.

