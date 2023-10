Le laboratoire d’IA d’Alphabet, DeepMind, a réduit ses coûts de personnel de près de 40 % en 2022

Alphabet Le laboratoire d’IA de DeepMind, a réduit ses coûts de personnel de 39 % l’année dernière, selon un récent dossier déposé auprès d’une agence gouvernementale britannique.

Pour l’exercice 2022, les frais de personnel et autres dépenses connexes s’élevaient à 594,5 millions de livres (près de 731 millions de dollars), en baisse par rapport aux 969,4 millions de livres (près de 1,2 milliard de dollars) en 2021, ce qui se traduit par une réduction de près de 39 % des frais de personnel, selon le rapport. dépôt. À la suite de ces réductions, en janvier, DeepMind a annoncé la fermeture de son tout premier bureau international de recherche en intelligence artificielle à Edmonton, au Canada.

Les réductions du budget du personnel de DeepMind ont eu lieu au cours de l’« année d’efficacité » autoproclamée de l’industrie technologique, et Alphabet lui-même a contribué à mener la charge. En septembre 2022, le PDG Sundar Pichai a annoncé son intention de « rendre l’entreprise 20 % plus productive » et, au cours de l’année écoulée, Alphabet a procédé à des licenciements massifs, ralenti les embauches, réduit les budgets de voyages et de divertissement, suspendu la construction d’au moins un campus de bureaux et réduit investissement pour des projets expérimentaux tels que son incubateur technologique Area 120.

À la suite des réductions de coûts de personnel de DeepMind en 2022, les dirigeants d’Alphabet ont discuté de leur intention d’allouer des ressources aux principaux moteurs de revenus, tels que l’IA, lors de l’appel aux résultats du premier trimestre 2023. Mais une partie de cette décision consistait à regrouper les groupes axés sur l’IA, Google Brain et DeepMind. un seul parapluie avec des « ressources informatiques mises en commun ».

« À partir du deuxième trimestre 2023, les coûts associés aux équipes et aux activités transférées de Google Research seront transférés des services Google vers Google DeepMind dans le cadre des coûts d’entreprise non alloués d’Alphabet », a déclaré Pichai lors d’une conférence téléphonique sur les résultats du printemps.

Le bénéfice de DeepMind en 2022 était d’environ 60,9 millions de livres (près de 74,9 millions de dollars), en baisse par rapport aux 102,4 millions de livres (près de 126 millions de dollars) de 2021, soit une baisse de plus de 40 %.

« Nous continuons d’investir dans la recherche fondamentale et dans notre équipe interdisciplinaire de classe mondiale parce que nous voyons la promesse de l’IA de débloquer des découvertes scientifiques », a déclaré un porte-parole de DeepMind à CNBC.